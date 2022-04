Denis Suárez se mostró extremadamente crítico con el Celta a la finalización del encuentro celebrado ayer en el RCDE Stadium. El salcedense reprochó al equipo su exceso de relajación en los últimos minutos del encuentro y advirtió que el Celta necesita reaccionar de modo inmediato, si no quiere complicarse el objetivo de la permanencia en la recta final del campeonato. “No estábamos imprimiendo el ritmo que normalmente metemos. Estábamos persiguiendo, no éramos contundentes”, lamentó el medio centro, que reprochó al equipo su falta de tensión en los últimos cinco minutos del encuentro. “Cuando quedan cinco minutos lo que no se puede hacer es ir a sacar a dos por hora, sacar cortito ahí porque al final nos estamos jugando mucho”, apuntó en declaraciones a Movistar LaLiga.

El canterano desveló que el equipo desatendió las consignas que ellos mismos se estaban dando para no perder pie en los lances finales. “Nos decíamos que había que tener control. Quedan cinco minutos y lo que tenemos que hacer es intentar jugar largo, no precipitarnos ahí atrás. Y sobre todo tener contundencia y estar dentro del partido. No estar relajados como estábamos en los últimos minuto”, subrayó.

Denis Suárez recordó que la salvación está lejos de ser para el Celta una realidad matemática y advirtió de que el equipo necesita reaccionar de forma inmediata para no complicarse la vida en un final de temporada en el que va a medirse a varios equipos que se están jugando la vida. “No somos conscientes de que el descenso todavía no, o sea los de abajo están ganando y nosotros tenemos un margen pero no es definitivo. Tenemos que ganar como sea y hemos desperdiciado una gran oportunidad”, alertó.

Falta de agresividad

A pesar de la igualdad de fuerzas que presidió la mayor parte del encuentro, Denis cree que el Celta no hizo méritos para ganar. “Si soy sincero, hemos generado pero tampoco hemos generado mucho. El partido ha ido de un lado para otro, no hemos tenido el control, no hemos sido contundentes, no hemos sido agresivos como normalmente somos”, apuntó.

El salcedense consideró que existe margen para la consecución del objetivo, pero urgió a una inmediata reacción. “Si, queda margen pero ahora vamos a Bilbao, un campo complicado, luego viene el Getafe, que también se está jugando. La gente se está jugando mucho y nosotros parece que no estamos jugando nada cuando no es así”, destacó.