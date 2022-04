El Celta naufraga en otro día de la marmota

Cuando un equipo cumple o creer cumplir los objetivos marcados a principio de temporada antes de tiempo, puede tender a la relajación. Eso pareció pasarle al Celta ayer en el campo del Espanyol en un encuentro en el que fue de más a menos y acabó regalando casi sobre la bocina con un error de bulto en la salida de balón. No es la primera vez que le ocurre algo así y seguramente no será la última en lo que ya se ha convertido en un día de la marmota para los vigueses. Disfrutó, eso sí, de más ocasiones que su oponente, aunque en muchos momentos del choque faltaron intensidad y actitud para ir a por algo más que un empate que finalmente se transformó en una dolorosa derrota.

Intenciones

Parecía que tras el pitido inicial el Celta asumía con naturalidad el papel de proponente. Se hizo con la posesión de balón e intentó moverlo con la soltura que le suele caracterizar. Pero no lo hizo. La pelota circulaba de un lado a otro con extrema lentitud, lo que impedía sorprender a un bien plantado Espanyol. Los catalanes optaron por jugar replegados a la espera de un contragolpe que no de produjo en los primeros 45 minutos. Si tuvo ocasiones el Celta, que pese a las pocas ganas mostradas pudo adelantarse en el marcador en un par de llegadas antes del descanso.

intensidad

El partido dio un vuelco tras el paso por vestuarios. El conjunto entrenado por Vicente Moreno robó la pelota y la hizo suya, aunque tampoco inquietó en exceso a Dituro y la portería celeste. Los jugadores del equipo vigués comenzaron a llegar tarde a los duelos y la posesión les duraba un suspiro.

Diferencia en los cambios

No es Eduardo Coudet un técnico que apueste por realizar numerosas sustituciones durante los encuentros. El argentino confía ciegamente en los once que elige antes de iniciar cada duelo y le resulta complicado agitar el equipo en las segundas mitades ante el temor de que el futbolista que ingrese pueda desestabilizar la táctica que esté llevando la plantilla. Ayer, en Barcelona, tan solo dos jugadores entraron desde el banquillo. Galhardo lo hizo en el intermedio por un desacertado Mina y Solari mediada la segunda mitad por un buen Brais. Ninguno de los dos sudamericanos logró cambiar la dinámica que había cogido ya el partido. Si lo hicieron Vilhena y Wu Lei. Los dos jugadores fueron esenciales en el devenir final del encuentro. El chino, muy incisivo por su banda, tuvo una gran ocasión a un cuarto de hora del final y no perdonó casi en el descuento cuando se plantó solo ante Dituro, al que fusiló para anotar el único gol del choque.

Empate entre las estrellas

Los focos antes del partido estaban puestos sobre Iago Aspas y Raúl de Tomás, que regresaba al once inicial tras permanecer dos semanas de baja por una lesión en su hombro. Ambos se erigieron como los líderes de sus respectivos equipos y suyas fueron las mejores ocasiones hasta el gol local. Iago dispuso de dos remates con los que abrir la lata, uno en cada mitad. En el primero de ellos un defensa se interpuso entre el de Moaña y la portería cuando su disparo olía gol, mientras que en la segunda su remate también chocó contra un zaguero local casi sobre la línea. RDT también tuvo la suya. Óscar Gil mandó un centro al segundo palo, Kevin midió mal y el ariete madrileño mandó su volea a las nubes de Cornellá.

La portería, determinante

Posiblemente Dituro vivió su partido más plácido de toda la temporada. Hasta el minuto 83 apenas tuvo que intervenir en un par de despejes que no acarreaban mayores problemas. Diego López, por su parte, sí realizó varias paradas de mérito para mantener su portería a cero y el punto en su casillero. Todo cambió cuando amenazaba el descanso. Un balón sin mayor peligro en los pies de Dituro y que pedía un desplazamiento en largo ante la presión en campo contrario del Espanyol acabó en un deficiente pase hacia Fran Beltrán, que se encontraba en la frontal del área, lo que permitió la recuperación de Darder, que habilitó a Wu Lei dentro del área para abrir el marcador y cerrar el partido casi al mismo tiempo.

Balón parado

Tres saques de esquina y otros tantos lanzamientos de faltas laterales supusieron cero ocasiones de gol para el Celta. Los vigueses son uno de los equipos que menos daño hacen a balón parado y ayer no fue una excepción. Ninguno de sus centrales ha visto puesta hasta la fecha. Cierto es que tampoco sufre en exceso en esta faceta del juego.

Laterales al poder

Kevin y Galán repitieron en los costados de la zaga celeste y ambos fueron de los más destacados. Sólidos en defensa, más allá de algún despiste puntual, ambos se incorporaron con asiduidad al ataque. El de Camos puso un gran centro en la cabeza de Cervi que no pudo aprovechar el argentino mientras que Galán fue un incordio para el Espanyol, que tuvo en Óscar Gil a uno de sus hombres más destacados.