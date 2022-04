El Celta lo tenía a tiro y tiró todo por tierra. Los celestes demostraron superioridad en gran parte del choque, sobre todo en la segunda mitad, pero un gol de Wu Lei en el 89 tras un error de Dituro le dio la victoria a los pericos, que vuelan hacia la permanencia matemática. Los de Coudet pecaron de falta de acierto y suman cuatro jornadas consecutivas sin ganar, aplazando, así, la salvación virtual; ni qué decir sobre las remotas opciones para hacerse un hueco en Europa, prácticamente nulas.

Los celestes desaprovecharon hoy una oportunidad de oro para dejar a la afición con un buen sabor de boca tras el mal gusto del pasado sábado ante el Real Madrid. Y no solo eso, también insuflaron de aire a su 'gemelo' en la clasificación, a un Espanyol fuerte en casa -solo perdió tres compromisos como local- con el que compartían 36 puntos, 9 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Fueron de hecho quienes más apostaron por llevarse los tres puntos en el RCDE Stadium. Las primeras amenazas llegaron en las botas de Aspas y Cervi en el minuto 9. El moañés enganchó en el área pequeña de forma poco ortodoxa un balón que acabó repelido por Diego López y, pocos segundos más tarde, el ex del Benfica empalmó una bonita volea que tuvo el mismo final. Fe de la insistencia fueron los disparos a puerta: tres del Celta, ninguna evidente, cero del Espanyol.

Hubo que aguardar al 36 para ver a los aficionados pericos levantarse de sus asientos: lo provocó Darder, el más talentoso esta tarde dominicial -fue quien dio la asistencia de gol-, gracias a una internada con dos croquetas para alcanzar la línea de fondo y efectuar un pase atrás que no conoció destinatario. Poco más pusieron sobre la mesa los catalanes, que contaron desde la partida con su máximo goleador tras recuperarse 'in extremis' para la cita, un Raúl de Tomás que sacó las garras en varias ocasiones, sin premio. Por su parte, Coudet había apostado en el ataque inicial por un cuestionado judicialmente Santi Mina, pero la jugada no acabó de convencerle al técnico bonaerense, que decidió sustituirlo por el brasileño Thiago Galhardo en el comienzo de la segunda mitad. La decisión resultó ser indiferente para los intereses visitantes.

La segunda mitad fue un mero nexo de la inaugural hasta el ecuador, cuando el Celta pisó el acelerador metiendo a los pericos en su jaula. Kevin probó suerte en el 56 con un buen centro que acabó paseándose sin éxito por el área del meta gallego. Diez minutos después, los de Príncipe se encontraron con el botín, pero no supieron amarrarlo: en primera instancia, Aspas remató en la caseta rival encontrándose con un embrollo blanquiazul y, en segundo término, Cervi cogió el testigo para fusilar a un palmo de la meta, encontrándose de nuevo con las puertas cerradas marrando lo que sería su mejor conato.

La réplica del otro lado se dio a cinco minutos del final, un presagio del picotazo final: Javi Puado envió alejado un cuero que le cayó a un palmo de la portería de Dituro tras un disparo de Wu Lei. Precisamente fue este último quien ya en el 89, cuando el empate sabía a poco para los de Coudet, sentenció el choque con un disparo centrado que nació de un fallo grosero del mismo Dituro. El portero envió el balón por la espina dorsal de la defensa celeste encontrando de forma equívoca a Darder, quien cedió el esférico para que el chino reventase las mallas.