El entrenador del Celta, el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, afirmó tras la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium que no le gustó "el ritmo, la intensidad ni la actitud" de sus futbolistas en el partido.

El técnico insistió en que el equipo debe ser consciente de que el curso no ha terminado: "Esto es lo que te puede pasar si te relajas. Debemos reaccionar porque no hemos complicado el primer objetivo y jugando así se nos va a hacer difícil".

Coudet se mostró decepcionado porque comentó que dejaron de ser ellos mismos. "Cuando te traicionas a ti mismo no me gusta. Tenemos una idea y debemos sostenerla. No me gusta perder, pero las formas son importantes", reflexionó.

El preparador confesó que estaría enfadado "de la misma manera" si el tanto de Wu Lei no hubiera entrado: "No me llenó en ningún sentido lo que hemos mostrado. Puedes perder, pero el equipo debe mostrar otras cosas".

Denis Suárez: "Hemos desperdiciado una gran oportunidad"

Por su parte, el centrocampista del Celta Denis Suárez afirmó que el equipo "ha desperdiciado una gran oportunidad", y se mostró muy crítico con el juego del bloque.

El futbolista lamentó el transcurso del choque, especialmente en la segunda parte: "Hemos empezado a sacar en corto y a buscar el empate cuando teníamos que ir a por la victoria. No somos conscientes de que los que están abajo están ganando y debemos vencer como sea".

Denis Suárez insistió en que se trata de una "derrota merecida" y subrayó que en el tramo final del duelo deberían haber tenido "el control" del mismo.

Preguntado por el próximo calendario del Celta, el jugador subrayó la importancia de ganar cuanto antes: "Queda margen, pero la gente se está jugando mucho y parece que nosotros nada, cuando no es así".

Moreno: "Esta victoria nos da tranquilidad"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, explicó que esta victoria da "tranquilidad" al equipo de cara al tramo final de temporada.

El preparador valenciano insistió en que esto acaba de empezar y apuntó que el club tiene algo "espectacular entre manos" e insistió en que todos los estamentos juntos son "muy fuertes". En cualquier caso, su objetivo es "escalar posiciones" en la clasificación más allá de sellar la permanencia matemática.

Sobre el Celta, Moreno señaló que se trata de un partido muy "complicado". "Es un rival que tiene jugadores de entidad y una forma de jugar casi única en Primera división", analizó.

Preguntado por el centrocampista chino Wu Lei, autor del tanto del encuentro, el técnico se mostró muy contento por él. "Me alegro mucho por Wu Lei. Es un chaval que ha tenido una predisposición brutal para hacer todo lo que le pedimos", comentó.

Respecto a la situación física de Raúl de Tomás, Moreno comentó que su máximo goleador "ha llegado al final más partido más cansado de lo habitual" y aseveró que estiraron sus minutos "más de la cuenta" porque el propio futbolista quería "ayudar".

Sergi Darder: "Tenemos margen para crecer"

El centrocampista del Espanyol Sergi Darder aseguró este domingo, tras la victoria contra el Celta en el RCDE Stadium, que el equipo tiene "margen para crecer" y reconoció que tras estos tres puntos "la salvación está a tiro".

El jugador definió el partido como una "montaña rusa" y destacó el planteamiento "inteligente" de su equipo: "Sabíamos que es un rival que juega muy bien, de tú a tú contra cualquiera, pero tiene que tiene sus errores".

En este sentido, Darder apuntó al "desgaste" del contrario y a la efectividad de los cambios como alguna de las claves para llevarse tres puntos que sitúan al Espanyol con 39 en la clasificación.

Preguntado por si se sintió solo en la generación de fútbol, el mallorquín lo negó por completo: "Para nada, tenemos un equipo muy compensado. Estoy rodeado de fenómenos".