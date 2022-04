El Celta quiere tomar impulso en un bastión

El Celta se propone asaltar el bastión del RDCE Stadium en la primera de las cinco salidas que le restan en un final de campeonato que el grupo de Eduardo, el Chacho, Coudet está decidido a concluir del mejor modo posible, sin descartar, si se pone a tiro, la posibilidad de luchar por una plaza en Europa. Visita el conjunto vigués al Espanyol (16.15 horas, Movistar LaLiga), un rival de su mismo pelaje y con idénticos objetivos, que busca también esta tarde un triunfo que lo acerque de modo casi definitivo a la permanencia. Ambos equipos llegan al choque igualados a 36 puntos, aunque con los celestes por delante por mejor diferencial de goles. El Espanyol ha cimentado su posición en las buenas prestaciones que ha ofrecido como local. Los de Vicente Moreno han convertido Cornellà-El Prat en un fortín que solo el Atlético de Madrid, el Elche y el Betis han sido capaces de expugnar. El Celta pretende convertirse esta tarde en el cuarto equipo en ganar este curso en terreno perico y terminar, de paso, con una racha negativa como visitante que se extiende desde el último partido de la primera vuelta, cuando derrotó al Betis en el Benito Villamarín el pasado 2 de enero.

Tras firmar dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos, el grupo de Coudet necesita además un triunfo que confirme las buenas sensaciones ofrecidas contra todo un Real Madrid y le impulse en los siete partidos finales.

A la consabida baja de Hugo Mallo, que ya no va a jugar más esta temporada por una grave lesión de rodilla, se ha agregado la de Renato Tapia, víctima de la epidemia de gripe que ha afectado desde la pasada semana al plantel. Tapia no pudo entrenarse hasta ayer mismo y el problema ha afectado también a Cervi, Beltrán Rubén y Brais, aunque los cuatro llegan, según ha dicho Coudet, en buenas condiciones físicas para afrontar el partido. “Llegamos bien, no es excusa”, ha asegurado el Chacho.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 31ª Jornada 16.15h. Movistar LaLiga Estadio:RCDE Stadium Árbitro:iHernández Hernándezi(comité castellano-manchego) ESPANYOL CELTA Año de fundación 1900 Presidente Chen Yansheng Temporadas en Primera 84 Estadio RCDE Stadium 108 x 70 Capacidad 40.500 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 36 puntos 36 puntos 28 8 19 17 EN CASA FUERA FUERA EN CASA 8 1 5 4 4 5 4 5 Ganados 3 9 7 5 Empatados 12º 11º Perdidos GOLEADORES Aspas Mina Brais Cervi Denis Nolito Mallo Galhardo Raúl de Tomás Puado Darder Cabrera Morlanes Aleix Vidal Sergi Gómez Pedrosa Loren Villena Bare 1 Nico 1 14 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 13 7 4 3 3 2 1 1 Darder Kevin Pedrosa Brais Puado Aspas Cabrera Aidoo Denis Embarba Dituro Diego López Beltrán De Tomás Araújo Herrera Galhardo Calero Cervi Óscar Gil Baré Galán Entrenador Vicente Moreno Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Oier, S. Gómez, Calero¸Vilà. Aleix Vidal, Miguelón, D. López, Villena, Morlanes, Mérida, Nico Melamed, Melendo, Lei Wu, Loren y Dimata. Banquillo Rubén, Coke Carrillo, Kevin, Rubén Blanco, Murillo, Fontán, Carlos Domínguez, Tapia, Solari, Nolito, Orbelín Pineda, Mina, Coke Carrillo LIGA 1ª DIVISIÓN. 31ª Jornada 16.15 h. Movistar LaLiga Estadio:RCDE Stadium ESPANYOL CELTA Año de fundación Año de fundación 1923 1900 Presidente Presidente CarlosMouriñoAtanes Chen Yansheng Temporadas en Primera Temporadas en Primera 56 84 Estadio Estadio Balaídos RCDE Stadium 105 x 69 108 x70 Capacidad Capacidad 17.000 40.500 12º 11º Darder Pedrosa Kevin Brais Puado Aspas Aidoo Cabrera Embarba Denis Dituro Beltrán Diego López De Tomás Herrera Araújo Calero Galhardo Cervi Galán Óscar Gil Baré Entrenador Entrenador Eduardo Coudet Vicente Moreno Banquillo Banquillo Rubén Blanco, Murillo, Fontán, Carlos Domínguez, Tapia, Solari, Nolito, Orbelín Pineda, Mina, Coke Carrillo Oier, S. Gómez, Calero¸Vilà. Aleix Vidal, Miguelón, D. López, Villena, Morlanes, Mérida, Nico Melamed, Melendo, Lei Wu, Loren y Dimata. Árbitro:Alberola Rojas(comité castellano-manchego) 36 puntos 36 puntos 28 8 19 17 EN CASA FUERA FUERA EN CASA 8 1 5 4 4 5 4 5 Ganados 3 9 7 5 Empatados Perdidos GOLEADORES Aspas Mina Brais Cervi Denis Nolito Mallo Galhardo Raúl de Tomás Puado Darder Cabrera Morlanes Aleix Vidal Sergi Gómez Pedrosa Loren Villena Bare 1 Nico 1 14 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 13 7 4 3 3 2 1 1 LIGA 1ª DIVISIÓN. 31ª Jornada 16.15h. Movistar LaLiga Estadio:RCDE Stadium Árbitro:iAlberola Rojasi(comité castellano-manchego) ESPANYOL CELTA Año de fundación 1900 Presidente Chen Yansheng Temporadas en Primera 84 Estadio RCDE Stadium 108 x 70 Capacidad 40.500 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 36 puntos 36 puntos 28 8 19 17 EN CASA FUERA FUERA EN CASA 8 1 5 4 4 5 4 5 Ganados 3 9 7 5 Empatados Perdidos 12º 11º GOLEADORES Aspas Mina Brais Cervi Denis Nolito Mallo Galhardo Raúl de Tomás Puado Darder Cabrera Morlanes Aleix Vidal Sergi Gómez Pedrosa Loren Villena Bare 1 Nico 1 14 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 13 7 4 3 3 2 1 1 Darder Kevin Pedrosa Brais Puado Aspas Cabrera Aidoo Denis Dituro Embarba Diego López Beltrán De Tomás Araújo Herrera Galhardo Calero Cervi Baré Galán Óscar Gil Entrenador Vicente Moreno Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Oier, S. Gómez, Calero¸Vilà. Aleix Vidal, Miguelón, D. López, Villena, Morlanes, Mérida, Nico Melamed, Melendo, Lei Wu, Loren y Dimata. Banquillo Rubén, Coke Carrillo, Kevin, Rubén Blanco, Murillo, Fontán, Carlos Domínguez, Tapia, Solari, Nolito, Orbelín Pineda, Mina, Coke Carrillo

El técnico celeste presentará algunos cambios con respecto al once que cayó el pasado sábado ante el Real Madrid en Balaídos. Una de las novedades estará en la defensa, a la que regresa Néstor Araújo tras su pausa frente a los blancos. El mexicano volverá a formar pareja con Joseph Aidoo en el eje de una línea que completarán en los flancos Kevin Vázquez y Javi Galán.

Fran Beltrán repetirá, esta vez sin la competencia de Tapia, como referencia en medio campo con la doble misión de sujetar al equipo y sacar jugada la pelota desde atrás.

Por delante del madrileño, en línea de tres cuartos, se situarán Brais Méndez, Denis Suárez y Franco Cervi. Ya restablecido por completo de la gripe que le impidió ser titular las pasada jornada frente al Real Madrid, el argentino recuperaría la titularidad en perjuicio de Nolito.

La gran duda estará en la punta de ataque, donde es seguro Iago Aspas, pero podría volver Santi Mina o repetir Thiago Galhardo. El técnico decidirá en función del estado anímico del delantero vigués, pendiente de un fallo judicial por una presunta agresión sexual por la que se le piden 8 años de prisión.

Eduardo Coudet ha convocado para el choque a todos sus futbolistas disponibles en una lista en la que han entrado los futbolistas del filial Carlos Domínguez y Coke Carrillo.

El preparador del Espanyol, Vicente Moreno apurará, mientras, al límite las opciones para disponer de su golador, Raúl de Tomás. El madrileño, autor este curso de 14 goles, el 40 por ciento de los anotados por el conjunto barcelonés, se lesionó con la selección y no podido ejercitarse hasta ayer mismo con el grupo, con lo que llega bastante justo al choque. No obstante, Moreno es plenamente consciente de la importancia que RDT tiene para su equipo –el Espanyol ha perdido siempre que el madrileño no ha jugado– y no es improbable que lo utilice de cara. Si finalmente lo reserva, Loren Morón, que ya le marcó al Celta en la primera vuelta en Balaídos, el chino Wu Lei o Dimata podrían suplirlo para acompañar en punta a Javier Puado. Moreno dispone de todos sus efectivos para afrontar el encuentro.