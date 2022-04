Matías Dituro quiere continuar en el Celta el próximo curso, aunque el club celeste ha decidido que no va a ejercer la opción de compra que tiene sobre el guardameta y su futuro en el equipo dependerá de que la Universidad Católica de Chile acepte negociar una segunda cesión para la próxima temporada.

“Mi contrato de préstamo termina a mitad de año. Hay una opción de compra que ya está estipulada y depende de las negociaciones que puedan llevar a cabo los clubes”, explicó el portero, que en mayo cumplirá 35 años, al programa Sport Center. “A mí me gustaría continuar, estoy muy contento acá. Creo que son desafíos deportivos muy importantes. A nivel personal, cada fin de semana me preparo con mucha ilusión para afrontar cada partido y obviamente que me gustaría continuar. Ya llegará el momento”, agregó Dituro.

El portero argentino indicó que aún no había hablado con el Celta de su posible continuidad, que aparca hasta que concluya la temporada. “Todavía no se ha hablado nada o por lo menos mi representante no me ha dicho nada por parte del Celta, así que hay que esperar y terminar la competición de la mejor manera. Después veremos qué sucede con el futuro”, asumió Dituro, que también tuvo palabras de agradecimiento para Eduardo Coudet: “Estoy muy agradecido con el Chacho por haberme dado la oportunidad de llegar al Celta. Para mí es un orgullo trabajar con él”.