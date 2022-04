Eduardo, el Chacho, Coudet no da por perdido a Denis Suárez. El entrenador del Celta confía en que el conflicto entre presidente Mouriño y el jugador salcedense pueda arreglarse con una conversación entre ambos una vez que concluya el campeonato, pero antes quiere que el equipo concentre todos sus esfuerzos en firmar un gran cierre de temporada. “Tenemos un gran presidente y un gran jugador y hay que tratar de aprovechar al máximo las dos partes y enfocarnos en una recta final que es muy importante. Para mí sería importante hacer un buen cierre y en eso nos tenemos que enfocar todos”, ha sentenciado en la rueda de prensa previa al compromiso liguero con el Espanyol el técnico céltico, que ha precisado: “Cuanto termine el torneo, me parece que se pueden arreglar las cosas hablando. Pero no nos podemos hablar del sprint final, que es importante”.

El Celta busca vigor lejos de casa Coudet prevé un complicado encuentro esta tarde en el RCDE Stadium, donde el Espanyol ha ofrecido este curso un gran rendimiento como local. “Es un equipo que de local es muy fuerte, que tiene buenos jugadores e intenta siempre jugar bien al fútbol. Es un rival que propone y más en casa”, ha ponderado el técnico céltico. “Va a ser duro”, ha asumido. El preparador argentino busca esta tarde en terreno perico un triunfo como visitante que se le resiste en la segunda vuelta, a pesar de que el nivel de juego del Celta ha sido bueno y el equipo ha visitado estadios complicados. “El nivel futbolístico tanto en casa como fuera ha sido muy bueno. No hemos sacado todos los puntos que merecíamos, pero de los últimos que nos ha tocado perder fueron con equipos importantes. Así todo, creo que hemos merecido más”, ha observado Coudet, que ha puntualizado: “Sosteniendo el nivel futbolístico, son más los partidos que te pueden tocar ganar que perder”. "El nivel futbolístico tanto en casa como fuera ha sido muy bueno. No hemos sacado todos los puntos que merecíamos" La actitud del equipo, no va a diferir, en todo caso, de la de compromisos anteriores: “Preparamos todos los partidos para ganar, para jugar de una manera y este no va a ser una excepción. Ojalá podemos imponer nuestro juego y ganar. Nos toca el Espanyol, pero sí fuera otro pensaría de la misma manera”. Al técnico celeste no le preocupa que Vicente Moreno haya recuperado para el choque a su goleador Raúl de Tomás, autor 14 tantos, el 40 por ciento de los anotados por el Espanyol. “Yo siempre quiero jugar contra los mejores”, ha asegurado el Chacho, que no ha escatimado elogios hacia el rival: “Siempre se ve la idea de su entrenador y los números indican que en su casa le ha ido muy bien”. Un cambio en defensa; dos incógnitas El entrenador del Celta se propone realizar un buen cierre de curso, pero fija su primer objetivo en la consecución matemática de la permanencia, que sitúa por encima de los 40 puntos. “Uno no se puede relajar hasta que matemáticamente estemos salvados. Estar por encima de los 40 puntos es lo que nos puede llegar a dar la tranquilidad. Vamos a intentar encontrar ese número lo antes posible”, ha afirmado. "Estar por encima de los 40 puntos es lo que nos puede llegar a dar la tranquilidad. Vamos a intentar encontrar ese número lo antes posible" Coudet ha desvelado que Renato Tapia causará baja por una gripe que desde la pasada semana a afectado a varios integrantes de la plantilla, que no han podido entrenarse normalmente todos los días. Uno de los afectados fue Franco Cervi, que fue convocado con fiebre en el último partido contra el Real Madrid, pero ya se encuentra totalmente recuperado. “Alguno por suerte, ya lo ha pasado, como Cervi, al igual que Fran, Brais o Rucho [Rubén], que tuvieron fiebre en el último partido, pero se han entrenado. Se nos cayó Renato y hemos tenido a muchos con temperatura y tos. Pero todos están ha disposición, salvo Renato”, ha comentado. “No es excusa, llegamos bien”, ha matizado.