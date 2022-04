Dituro: otra cesión o nada

Matías Dituro está completando una buena temporada en el Celta. El veterano guardameta argentino recaló en el equipo vigués el pasado verano en calidad de cedido procedente de Universidad Católica. Fue una petición de Coudet, que incluso llegó a hablar personalmente con él para hacerle ver lo importante que sería en sus alineaciones esta campaña. Dicho y hecho. Dituro ha sido titular en todos los partidos de Liga que ha disputado el Celta hasta la fecha y, a mayores, disputó el de Copa del Rey que supuso la eliminación del torneo ante el Atlético Baleares. La entidad olívica pactó con el conjunto chileno una opción de compra para el final de esta temporada fijada en alrededor de un millón y medio de euros, cantidad que desde A Sede no quieren abonar en ningún caso. Eso sí, en Príncipe están muy satisfechos con el rendimiento del meta argentino y por eso negociarán una nueva cesión con su club de origen una vez concluya la presente campaña.

El rendimiento deportivo de Dituro ha convencido a todos en el club. Es uno de los mejores guardametas del campeonato y presenta unos números de goles encajados pocas veces vistos en la meta celeste. Además, suma 11 porterías a cero, a tan solo una del récord de hace dos campañas y con todavía ocho encuentros por disputarse en este campeonato. Coudet le dio confianza desde su llegada, concediéndole más minutos que a Rubén Blanco en los partidos de pretemporada y apostando por él desde la jornada 1. Y el sudamericano ha devuelto la confianza con numerosas paradas, incluidas cuatro en lanzamientos de penalti, la cifra más alta de un portero del Celta en Primera División en una misma temporada.

Despejadas las dudas sobre su rendimiento, el club entiende que no puede abonar la cantidad pactada por un jugador que dentro de un mes va a cumplir los 35 años. Quieren contar con él en la próxima campaña y por ello van a solicitar un nuevo préstamo, fórmula que ya emplearon en su día en operaciones como las de Olaza y Murillo. Ambos jugadores finalizaban sus periodos de cesión en Vigo y el club tensó la acuerda para conseguir una prórroga de los mismos sin necesidad de pagar un traspaso. En ambas situaciones salió bien y los dos futbolistas continuaron como celestes a préstamo. Sin embargo, la negociación por Olaza se extendió más de la cuenta y el uruguayo incluso llegó a vaciar su taquilla de A Madroa y despedirse de los que eran sus compañeros para volver a ejercitarse junto a ellos apenas 48 horas después.

En el Celta desconocen qué responderá Universidad Católica, que en las diferentes declaraciones que han ido dando sus dirigentes siempre se han mostrado seguros de que el equipo vigués abonaría la opción de compra este curso. “Nos imaginamos que ellos ejercerán la opción de compra antes del 30 de junio”, apuntó a los medios chilenos hace dos meses Juan Tagle, presidente del conjunto sudamericano, dejando claro que en caso de no hacerlo ve complicado el regreso de Dituro a su club. “Incluso si el Celta no ejerce la opción, está claro que le saldrán otras posibilidades en Europa”, señaló.

El portero argentino, que ya militó en el filial celeste hace una década, ha reconocido en más de una ocasión que se siente feliz en Vigo y que su deseo es el de seguir en el club. También Coudet está muy satisfecho con su rendimiento y es una de las voces autorizadas del club que apuesta por su continuidad. De seguir, eso sí, lo hará en unas condiciones económicas distintas a las pactadas hace menos de un año.

Gaizka y Coke

El Celta incorporó el pasado verano a dos porteros pensando en su equipo filial. Gaizka Campos, hasta la fecha, es el titular indiscutible y ha cuajado grandes actuaciones. Con contrato hasta 2025, posiblemente siga en el segundo equipo al menos una campaña más. Coke Carillo llegó desde la cantera del FC Barcelona y rápidamente asumió el rol de tercer portero del primer equipo. Los que le ven entrenar día a día alucinan con la progresión que ha tenido y muchos creen que puede tener un futuro prometedor en el club vigués.

La temporada de Iván Villar en el Leganés, de mal en peor

No está teniendo suerte este año Iván Villar. Además de sufrir sendos percances físicos que le han lastrado en dos momentos concretos de la temporada, el de Aldán ha desaparecido de las alineaciones del Leganés, que está viviendo una campaña de lo más irregular. Ahora mismo habita lejos de los puestos de descenso a Primera RFEF, pero durante muchas semanas estuvo rozando la zona peligrosa de la clasificación, lo que obligó a un cambio de entrenador que ha perjudicado y mucho al canterano celeste en el número de minutos. Villar fue una petición de Asier Garitano, el inquilino del banquillo pepinero a comienzos de temporada. Pese a llegar casi con la Liga empezada tras asistir a los Juegos Olímpicos con la selección española, el gallego se hizo con la titularidad en el mes de septiembre, encadenando hasta ocho encuentros consecutivos bajo los palos. Sin embargo, la mala dinámica de resultados acabó con la etapa del vasco al frente del equipo y el Leganés contrató a Nafti, que desde el primer día dejó clara su preferencia por Asier Riesgo. Entre septiembre y enero Villar se tuvo que conformar con disputar tres partidos de Copa del Rey y dos de Liga. Precisamente en el segundo de ellos, ante el Burgos, un error le costó uno de los cuatro goles encajados y el pontevedrés desapareció del once. Además, el conjunto pepinero contrató a Dani Jiménez, un rival más por el puesto y titular en los últimos seis partidos. Este hecho provocó que el pasado fin de semana Villar no fuese ni convocado con el primer equipo, teniendo que ver la remontada de sus compañeros desde la grada.