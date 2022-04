Coudet y Campos se emplazan a mayo

Las cosas de palacio van despacio. El Celta, pese a que tiene una situación clasificatoria bastante tranquila en estos momentos, con el objetivo inmediato de conseguir una victoria que certifique de manera oficiosa su permanencia por undécima campaña consecutiva en Primera División, no piensa todavía en el futuro. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes quieren cerrar la salvación y terminar el curso lo más arriba posible en la tabla antes de comenzar a perfilar la plantilla que saldrá a competir en la 22/23. Además, el puesto final que ocupe el equipo también influirá en los millones a recibir del reparto televisivo. Eduardo Coudet y Luis Campos, entrenador y asesor deportivo externo (director deportivo al uso) ya han mantenido varios contactos en las últimas semanas, tal y como reconoció el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid, pero ambos se han emplazado a finales de mayo, una vez finalice el campeonato liguero, para empezar a definir las necesidades y urgencias de la plantilla de la próxima temporada.

Chacho, competidor nato, se toma muy en serio cada uno de los partidos que tiene por delante. El de Buenos Aires quiere sumar el máximo número de puntos posible hasta el final de liga y está centrado en los aspectos puramente deportivos. Campos acaba de aterrizar en el puesto y todavía debe empaparse de todo lo que rodea al primer equipo, filial e incluso juvenil antes de comenzar a tomar decisiones y realizar propuestas sobre lo que considera prioritario para el equipo. Así pues, ambos se han dado un tiempo para sentarse y realizar un dibujo más concreto de aquello que necesita el míster para poder llevar su propuesta futbolística un paso más allá y luchar de verdad por conseguir una clasificación europea, un objetivo que se ha puesto el club para la próxima temporada.

En A Sede están tranquilos y tampoco quieren precipitarse con algunas contrataciones. Por ahora tan solo tienen decidido que tres de los cuatro jugadores que finalizan su vínculo con el club el 30 de junio no seguirán. Son los casos de Murillo, Galhardo y Nolito. Los dos primeros terminan su cesión en Vigo y el gaditano acaba contrato y en Príncipe no tienen pensado ofrecerle una ampliación.

Del resto de jugadores del primer equipo deben decidir con cuales no cuentan y saldrán cedidos o traspasados y quienes son aquellos con un mayor mercado que podrían salir si llega una oferta económica que satisfaga los intereses de la entidad. Son los casos de Tapia, Brais Méndez o Fran Beltrán. También dejará el club con casi total seguridad Denis Suárez, con el que el presidente Carlos Mouriño mantiene un pulso desde el pasado verano.

Con todo, se espera un verano movido en la secretaría técnica celeste. Entre las bajas previstas y las que puedan llegar a mayores, serán necesarios fichajes en diversas demarcaciones para poder hacer un equipo competitivo. En el club creen que llegarán al menos media docena de refuerzos y lo harán en todas las líneas.

Un once titular plenamente definido en el reparto de minutos del técnico argentino

En los últimos meses, si las lesiones y sanciones respetan al equipo, el once inicial del Celta es bastante reconocible. Es habitual que Eduardo Coudet realice muy pocos cambios en sus alineaciones domingo tras domingo, más allá de algún toque de atención puntual como realizó en algún encuentro con Brais Méndez, Denis Suárez, Aidoo o Santi Mina. Sin embargo, todos los aficionados se han aprendido el once tipo del técnico argentino, que en las últimas semanas ha tenido que realizar modificaciones por la sanción a Galán, la lesión de Cervi, la concentración con sus selección nacional de Néstor Araújo o el juicio al que tuvo que acudir Mina en Almería. Con todo, los once futbolistas del Celta que más minutos acumulan esta temporada son aquellos once que la afición se sabe de carrerilla en el once tipo. Encabeza la lista Dituro. El portero argentino, cedido por Unión Católica, acumula 2.700 que corresponden a los 30 encuentros que ha completado en Liga. Tras él aparece Javi Galán (2.580) que se perdió el duelo ante el Betis de hace dos semanas al cumplir sanción tras ver cinco amarillas y que por aquel entonces era el jugador de campo de todo el campeonato que más tiempo había estado sobre el césped. Completa el podio Iago Aspas (2.398) que se perdió un partido por sanción y fue suplente ante el Rayo Vallecano en la primera vuelta por descanso. Tras ellos siguen apareciendo titulares habituales. Brais Méndez, Denis Suárez, Santi Mina y Fran Beltrán son los siguientes en el reparto de minutos. Completan los once primeros Aidoo, Araújo, Hugo Mallo y Franco Cervi. La baja de larga duración del capitán hará, con toda seguridad, que al término de temporada le hayan sobrepasado Renato Tapia, el jugador número 12 del Chacho, y Kevin, su recambio natural en este tramo final. Dos jugadores que empezaron como titulares el curso pero han ido perdiendo peso en el minutaje son Nolito y Murillo, aunque ambos sobrepasan la barrera de los 1.000 minutos disputados en Liga. Lejos de dicha cifra están Galhardo, Solari o los canteranos Fontán y Carlos, que apenas alcanzan los 300 minutos. Orbelín Pineda, fichaje invernal del club, acumula 43 minutos jugados hasta la fecha.