El proceso que podría acarrearle una sanción a Iago Aspas por sus declaraciones al término del último encuentro disputado por el Celta ante el Real Madrid no ha hecho más que comenzar. El Comité de Competición, reunido ayer, acordó abrir contra el de Moaña un expediente extraordinario ante la denuncia trasladada por el departamento de integridad de la RFEF. El futbolista se expone a una sanción de entre cuatro y doce partidos si de sus palabras se entiende que el canterano celeste atacó a la honorabilidad de Pablo González Fuertes, colegiado del encuentro del pasado sábado en Balaídos.

En concreto, el departamento de integridad de la federación denuncia las declaraciones hechas por Aspas en los micrófonos de Movistar tras el pitido final y que hacían referencia a las jugadas polémicas del partido. “Los dos primeros han sido penaltitos, pero han sido. El último desde mi punto de vista no ha sido. Va Mendy en carrera, da un toque hacia un lado, arrolla a nuestro defensa y al final es falta nuestra. Solo le ha faltado pitar ahí el último para tirarlo Pablo - en alusión al árbitro- y si no se habría ido con un hat-trick Benzema que parecía que era lo que quería y lo que buscaba”, comentó un visiblemente cabreado Aspas.

Ahora el caso ya no depende exclusivamente del Comité de Competición. El organismo, una vez ha abierto el correspondiente expediente, deberá nombrar a un juez instructor que deberá recabar más información para decidir si propone una sanción o no al ariete. Dicho juez podría, si así lo estima necesario, pedir declaración al propio futbolista. Una vez tenga todo sobre la mesa deberá trasladar una propuesta de sanción al órgano disciplinario en caso de que lo estime necesario, pudiendo también desestimar el caso. Será Competición quien, en caso de producirse, anuncie el correspondiente castigo al que se deberá enfrentar Aspas por sus declaraciones.

En caso de recibir sanción, el Celta podría presentar un recurso ante el Comité de Apelación y, en segunda instancia, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), organismo que ya ha tirado por tierra algunas sanciones similares, entre ellas la del exentrenador del Cádiz Álvaro Cervera. El entrenador del conjunto gaditano señaló en sala de prensa tras un encuentro liguero que “el penalti no lo han querido pitar” y subrayó que “lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto”. El TAD mostró sus dudas sobre la intencionalidad de las palabras del preparador y dejó sin efecto la sanción a Cervera, que no se perdió ningún encuentro.

En A Sede, tal y como reconoció recientemente el propio presidente de la entidad, Carlos Mouriño, están tranquilos y esperen que el caso Aspas quede en nada. “Todos los que conocemos a Iago sabemos de su sorna, su retranca y ahí lo tenemos que encajar. También ha habido declaraciones de presidentes y jugadores más graves que lo que ha dicho Iago y no han sido sancionadas”, declaró el máximo mandatario del Celta en una entrevista esta misma semana.