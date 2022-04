El Comité de Competición decidirá hoy si sanciona a Iago Aspas por sus críticas al arbitraje de Pablo González Fuertes en el último partido contra el Real Madrid o archiva el expediente abierto contra el delantero del Celta a instancias del departamento de Integridad de RFEF.

A pesar de que el moañés se enfrenta a un posible sanción de entre 4 y 12 partidos, Carlos Mouriño se muestra tranquilo y confía en que la estrella del Celta no tendrá que cumplir un solo encuentro de suspensión. “Todos los que conocemos a Iago sabemos de su sorna, su retranca y ahí lo tenemos que encajar. También ha habido declaraciones de presidentes y jugadores más graves que lo que ha dicho Iago y no han sido sancionadas”, declaró el mandatario céltico en una entrevista con El Partidazo de Cope. Mouriño precisó que “no hay nada que perseguir” y que el expediente se le abre al goleador celeste “por norma”.

A su manera, sin cargar las tintas, el presidente del Celta también se mostró crítico con la actuación de González Fuertes en el duelo contra los de Carlo Ancelotti. “El árbitro no tuvo su mejor día. Posiblemente no le acompañó la suerte y las apreciaciones de él no coinciden con algunas de las nuestras”, observó el dirigente celeste. “Mi opinión es que dos de los penaltis son tremendamente complicados y uno, el tercero, no existe”, abundó. En cuanto al gol anulado a Galhardo, comentó: “Es una apreciación del árbitro exclusivamente. Muchas veces no estamos de acuerdo pero entendemos la dificultad que tiene”.

Carlos Mouriño reconoció que el Celta está “preocupado” por la situación de Santi Mina, a quien el fiscal pidió 8 años de cárcel por agresión sexual en un juicio que quedó visto para sentencia la pasada semana. “Es un jugador nuestro, que tiene un magnífico rendimiento. Tenemos que estar preocupados. Para nosotros la presunción de inocencia predomina sobre todo, por tanto hay que esperar a cómo ocurren los hechos”, dijo Mouriño, que precisó que el club no tomará ninguna decisión sobre el futuro del delantero “mientras no haya sentencia”, lo que calcula que podría producirse “en un mes o mes y medio”.