Javi Galán sueña con poder defender algún día la zamarra de la selección española y ve este sueño más cerca que nunca después de que Luis Enrique Martínez lo citase como un posible candidato a ocupar el lateral izquierdo de la Roja durante el último parón de selecciones y antes de dar a conocer la relación definitiva de futbolistas que participarán en el mes de diciembre en el Mundial de Catar. El lateral izquierdo del Celta afirmó que su “sueño desde pequeño” es jugar con la selección española absoluta y que no pierde la esperanza al reconocer el técnico la buena campaña que está realizando con el conjunto vigués.

“Trabajo todos los días para cumplir el sueño de llegar a la selección. Sé que no es fácil porque hay muy buenos jugadores en nuestro país, pero yo trabajo para tener esa oportunidad”, comentó el lateral, que llegó al conjunto celeste el pasado verano procedente del Huesca.

En la previa del encuentro entre España e Islandia en Riazor, el seleccionador español comentó que estaba siguiendo a muchos jugadores, entre los que citó a Javi Galán.“Me lo pasaron varias personas y estoy muy agradecido de que el seleccionador ya me tenga en su mente”, apuntó el lateral, un fijo para el técnico del Celta, Eduardo Coudet. Este curso ha jugado 29 partidos, todos ellos como titular, y acumula 2.580 minutos. Solo se ha perdido un encuentro, por sanción. “Coudet fue clave para que me decidiera por el Celta, él me convenció. Me mostró su confianza desde el inicio”, comentó el zaguero pacense.