A la caza de Iago Aspas

Las críticas de Iago Aspas al arbitraje de Pablo González Fuertes tras el partido disputado entre el Celta y el Real Madrid pueden salirle muy caras al delantero del Celta. El departamento de Integridad de la RFEF, a instancias del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha denunciado al jugador celeste ante el Comité de Competición para que analice si sus críticas son constitutivas de sanción por menoscabar la honorabilidad del colegiado. De apreciarse así, Aspas podría ser suspendido entre cuatro y doce encuentros. El Celta presentará alegaciones en el caso de que se expediente al futbolista y agotará todas las vías legales para que no sea sancionado, incluido el TAD.

El arbitraje de González Fuentes en el Celta-Madrid del pasado sábado en Balaídos sigue coleando. El colegiado asturiano castigó al conjunto celeste con tres dudosos penaltis que el VAR no revisó por protocolo (cuando existe contacto la apreciación se deja a criterio del árbitro) y un gol que sí fue anulado por fuera de juego a instancias de la sala VOR. Tras el encuentro, ante las cámaras de Movistar, la estrella del Celta ironizó sobre el arbitraje de González Fuertes. “Solo le faltó pitar otro [penalti] para que lo tirase Pablo ([el árbitro]. Parecía que buscaba al hat-trick de Benzema”, censuró, con retranca, el delantero céltico, que ni siquiera discutió dos de las tres penas máximas con las que el colegiado castigó al Celta. “Creo que los dos primeros penaltis han sido penaltitos, pero han sido, pero el último no es penalti. Ha sido el jugador del Madrid [Mendy] el que ha arrollado al defensa [Kevin Vázquez]”, explicó.

El estamento arbitral no ha captado la ironía del delantero celeste y ha remitido sus palabras al departamento de Integridad de la RFEF, que a su vez ha presentado el caso ante el Comité de Competición para que sea sancionado. El propio Comité Técnico de Árbitros difundió tras el encuentro un comunicado avalando el arbitraje de González Fuertes, en el que explicaba por qué el VAR no había revisado los tres penaltis sancionados en contra del Celta.

El estamento que desde diciembre pasado dirige Luis Medina Cantalejo explicó que el protocolo deja a criterio del árbitro, sin ulterior revisión del VAR, las acciones en las que existe contacto. El Comité Técnico de Árbitros subrayó que en las tres acciones existía contacto, dando así validez a la apreciación del árbitro.

La actuación de González Fuertes ha generado, sin embargo, indignación en el celtismo y tampoco ha gustado al Celta ni al técnico, Eduardo Coudet, que fue más cauto que Aspas en sus críticas al colegiado. “Hay que hablar con muchísimo cuidado porque uno puede ser sancionado. Los más indicados para juzgar son ustedes [los periodistas]. Intento ser coherente. El primero me pareció dudoso, el segundo no lo vi todavía y el tercero, nada”, resumió el preparador celeste en la rueda de prensa posterior al partido. “Se ve cómo Kevin está sacando el pie. Necesitamos alguna vez alguna revisión. Sabemos el club que somos, sabemos a veces contra los monstruos que jugamos”, agregó.

El Celta, mientras, limitó su censura a las redes sociales con un escueto tuit: “Segundas partes nunca fueron buenas”, señala el club en referencia al problemático historial de González Fuertes y, en concreto, a la actuación del gijonés en febrero de 2019 ante el Getafe en el Coliseum que propició una protesta formal del Celta por el “ínfimo arbitraje” de aquel partido.

El Madrid es al que le han pitado más penaltis a favor; el Celta, dos más en contra que a favor

El Real Madrid es el equipo de LaLiga al que le han pitado más penaltis a favor esta temporada. Los blancos han sido favorecidos con 10 penas máximas en lo que va de curso y solo han recibido 3 en contra (en el mismo partido, por cierto, contra el Valencia). El conjunto ché es el segundo que más penaltis a favor ha lanzado, con 8. Al Barcelona le han pitado a favor uno menos que al Valencia (7), pero es el único equipo de toda la competición que no ha sido sancionado con un penalti en contra. Al Celta le han pitado a favor 6 penas máximas. Si únicamente se contabilizase esa cuenta, el grupo de Coudet sería el sexto con más penaltis a favor, junto al Mallorca y el Levante. El problema es que al conjunto vigués le han pitado 8 penaltis que contra, lo que arroja un saldo negativo de 2, lo mismo que le ocurre al conjunto mallorquín. Los granotas, mientras, han recibido una pena máxima más en contra que a favor. El equipo con menos penaltis a favor del campeonato es, con gran diferencia, el Elche. El cuadro ilicitano solo ha lanzado una vez este curso desde los once metros y ha visto en cambio cómo a su portero le lanzaban 8 penaltis en contra. El Rayo se encuentra también en la cola de la Liga en los lanzamientos desde el punto fatídico. Al conjunto madrileño solo le han pitado 3 penaltis a favor y ha recibido 9 en contra, siendo el segundo equipo de LaLiga más castigado desde los once metros.Tampoco el Atlético de Madrid, vigente campeón, ha tenido mucha suerte con los penaltis, pues ha recibido 3 a favor y 6 en contra. Peor que los colchoneros están el Cádiz y el Granada, ambos de la zona baja de la tabla que pugnan por salvar la categoría. A los cadistas han recibido 9 penas máximas y solo han lanzado 5, mientras que los nararíes han disparado 4 veces desde los 11 metros, pero les han pitado 8 penaltis en contra.