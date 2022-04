Dituro, de profesión ‘parapenaltis’

Matías Dituro está haciendo historia en el Celta. El argentino pasará a los anales del club por haberse convertido en el primer portero del equipo celeste que detiene cuatro penaltis en una misma temporada. El último se lo paró el pasado sábado en Balaídos a Karim Benzema, que le lanzó otros dos que sí encontraron puerta y acabaron decidiendo el partido en favor del Real Madrid.

El romance de Dituro con los penaltis no es nuevo. Hace algunos años que el guardameta celeste se ha revelado como un consumado especialista en atajar penas máximas –en 2014, con el Aurora boliviano llegó a parar 7 de las 8 que le lanzaron–, pero nunca hasta la fecha había exhibido sus dotes para neutralizar lanzamientos desde los 11 metros en una competición de tanta exigencia como LaLiga.

Al cancerbero argentino le han lanzado esta temporada ocho penaltis y ha parado cuatro. Su porcentaje de acierto es de un portentoso 50 por ciento. Para la mitad de los penaltis que le tiran. Antes del duelo contra el Real Madrid, en el que el Celta fue castigado con tres penas máximas por el árbitro asturiano Pablo González Fuertes, Dituro presentaba un porcentaje de eficacia del 60 por ciento, 3 de 5.

Se da la curiosa circunstancia de que de los cuatro penaltis que la han marcado, tres se los ha anotado Karim Benzema, dos el pasado sábado en Balaídos y otro en el duelo disputado en la primera vuelta en el Santiago Bernabéu. El cuarto se lo marcó el mallorquinista Salva Sevilla, también en el estadio vigués, aunque esta parada sí sirvió al Celta para ganar un partido que el grupo de Coudet acabó llevándose por 4-3.

No le bastó sin embargo el penalti detenido a Benzema al Celta para puntuar y de ello se lamentó Dituro a la conclusión del encuentro. “Nos enfrentábamos al líder en casa, con el estadio repleto y un ambiente espectacular. Fue un partido muy intenso y disputado. Lamentablemente nos quedamos con las manos vacía después de un esfuerzo enorme”, dijo el cancerbero, que no obstante se mostró orgulloso del trabajo y la actitud del equipo: “Jugamos muy bien, generamos ocasiones de gol y finalizamos. Tuvimos oportunidades no sólo de empatar sino de dar la vuelta al marcador. Nos fuimos al descanso con un gol en contra, empatamos, pero luego tres penaltis son golpes anímicos. Nos levantamos y volvimos a buscar el empate hasta el final. Hay cosas que hicimos muy bien y hay que seguir en esta línea”.

Las cuatro penas máximas neutralizadas por Dituro esta temporada sitúan al céltico a solo dos paradas del histórico récord del brasileño Diego Alves, que llegó a detener seis penaltis con el Valencia en la temporada 2016-17. El portugués Rui Silva, mientras, paró cinco la pasada temporada. Dituro lleva cuatro, impidiendo anotar a Rubén García (Osasuna), Salvi Sánchez (Cádiz), Roger Martí (Levante) y a Karim Benzema (Real Madrid).

El guardameta celeste acabó el partido contra el Madrid buscando el remate en el área blanca. Anteriormente, en La Cerámica, había protagonizado, también en la última jugada del partido, un único remate a puerta. En el futuro quizá también debería lanzar algún penalti, como hizo en sus tiempos su carismático compatriota Carlos Fenoy, que pasó a la historia del Celta y de LaLiga como el primer portero en ser el máximo goleador de un equipo.