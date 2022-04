El arbitraje de Pablo González Fuertes, que castigó al Celta con tres dudosos penaltis además de un polémico gol anulado por fuera de juego, ha sido avalado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que ha calificado de “satisfactoria” la actuación del colegiado asturiano en el partido disputado el pasado sábado en Balaídos entre el conjunto vigués y el Real Madrid.

Considera el órgano de funcionamiento de los árbitros españoles que González Fuertes acertó en las cuatro acciones polémicas, y que el VAR solo podía intervenir en la acción del gol anulado al Celta.

Con el actual protocolo, la sala VOR no debe intervenir en las acciones de los penaltis, ya que el contacto existe y por lo tanto es criterio del árbitro decidir si es suficiente para derribar al contrario o no. En los tres casos González Fuertes entendió que existía penalti y no le tembló el pulso en sancionar todas ellas el punto fatídico.

El criterio de González Fuertes, al menos en el último de los penaltis, en el que se ve claramente que Kevin se aparta de Mendy, contrasta con la declaraciones del presidente de CTA, Luis Medina Cantalejo, quien aseguró cuando asumió el cargo en diciembre pasado que se iban a “acabar los penaltis light”.

Aunque por cuestión protocolaria el VAR no revisó los tres penaltis decretados por González Fuertes, sí lo hizo en el gol de Thiago Galhardo para anular el tanto por fuera de juego.

Por esta acción precisamente le pidió explicaciones Iago Aspas al colegiado asturiano. La conversación se produjo durante el intermedio en el túnel de vestuarios y fue desvelada por Deportes Cuatro. Tras el encuentro, la estrella del Celta se mostró muy crítico con el arbitraje González Fuertes. “Solo ha faltado que pitaron otro penalti y lo tirara Pablo”, ironizó Aspas en referencia al colegiado. “Le he dicho al árbitro que en el último penalti que ha pitado el que arrolla es Mendy a Kevin. Hemos merecido algo más, pero no me vale haber tenido merecimiento o no. Me voy jodido para casa”, añadió Aspas.

Queda ahora por ver si el CTA abre expediente al delantero celeste por sus críticas al árbitro. De hacerlo, el jugador celeste se enfrentaría a la posibilidad de ser suspendido hasta por cuatro partidos.