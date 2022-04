"Solo había faltado que hubiera pitado un último (penalti) para que lo tirara Pablo (González Fuertes). Parecía que quería y buscaba un hat-trick de Benzema". Por estas palabras al término de la derrota del Celta contra el Real Madrid en Balaídos, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) valora denunciar a Iago Aspas. Según recogen varios medios, como Mundo Deportivo o Cadena Cope, el departamento de Integridad de la RFEF y el propio Comité arbitral van a estudiar lo dicho por el delantero moañés sobre la polémica actuación del árbitro González Fuertes, que castigó al Celta con tres dudosos penaltis además de un polémico gol anulado por fuera de juego.

Explica Ramón Fuentes en Mundo Deportivo que el CTA planea denunciar a Aspas frente al Comité de Competición porque sus críticas al final del encuentro "atacan al estamento arbitral". Lo harán amparados en el artículo 100 (bis) del código disciplinario que recoge que "se sancionarán las declaraciones en las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF".

Iago Aspas: "Los dos primeros han sido penaltitos, el último no era". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/HHIjuPipXb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 2 de abril de 2022

De prosperar la denuncia, Iago Aspas podría enfrentarse a una sanción económica de hasta 3.000 euros y a una suspensión de cuatro a doce partidos en función de la gravedad de sus palabras. En casos anteriores en los que entrenadores o jugadores han criticado las decisiones arbitrales, el Comité de Competición solo ha entrado cuando se ha puesto en duda de manera clara la honorabilidad de los colegiados. En esos casos siembre cabe recurso al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) y dependiente del CSD, donde estos sanciones nunca han prosperado "al entender que no se exceden en el empleo del lenguaje y dentro de la libertad de expresión".

El CTA avala el arbitraje de González Fuertes

El arbitraje de Pablo González Fuertes ha sido avalado por el Comité Técnico de Árbitros, que ha calificado de “satisfactoria” la actuación del colegiado asturiano. Considera el órgano de funcionamiento de los árbitros españoles que González Fuertes acertó en las cuatro acciones polémicas, y que el VAR solo podía intervenir en la acción del gol anulado al Celta.

Con el actual protocolo, la sala VOR no debe intervenir en las acciones de los penaltis, ya que el contacto existe y por lo tanto es criterio del árbitro decidir si es suficiente para derribar al contrario o no. En los tres casos González Fuertes entendió que existía penalti y no le tembló el pulso en sancionar todas ellas el punto fatídico.

El criterio de González Fuertes, al menos en el último de los penaltis, en el que se ve claramente que Kevin se aparta de Mendy, contrasta con la declaraciones del presidente de CTA, Luis Medina Cantalejo, quien aseguró cuando asumió el cargo en diciembre pasado que se iban a “acabar los penaltis light”.

Aunque por cuestión protocolaria el VAR no revisó los tres penaltis decretados por González Fuertes, sí lo hizo en el gol de Thiago Galhardo para anular el tanto por fuera de juego