Todos los entrenadores encaran los partidos con la única intención de sumar los tres puntos, aunque en algunas ocasiones la situación clasificatoria permite ciertas licencias. Eduardo Coudet entiende el fútbol de otra manera, sin relajación. Cada encuentro que disputa su equipo es una oportunidad de seguir creciendo, de mostrar las cosas entrenadas durante la semana y de recompensar a los aficionados que acuden al estadio a ver a sus jugadores. Es por ello que se toma cada encuentro como una final y sus alineaciones atienden únicamente al momento. Ante el Real Madrid, por ejemplo, salieron de inicio los cuatro futbolistas del primer equipo que terminan contrato el próximo 30 de junio y, a día de hoy, ninguno tiene asegurada su continuidad en el club la próxima temporada.

El caso menos llamativo es el de Matías Dituro, titular en todas las jornadas del campeonato doméstico. El argentino fue, además, uno de los más destacados en el duelo ante los blancos, exhibiéndose en una de sus grandes facetas bajo los palos: parando penaltis. Hasta tres lanzamientos desde los once metros lanzó Benzema y el guardameta logró detener el segundo de ellos. En las próximas semanas es posible que el club contacte con Universidad Católica, club al que pertenece, para renegociar el precio que figura en la opción de compra acordada el pasado verano. El deseo de Dituro y de la entidad viguesa es de continuar ligados al menos una campaña más.

Más sorprendente fue la presencia de Jeison Murillo en el centro de la zaga. El hecho de que Araújo estuviese concentrado con su selección nacional y no llegase a Vigo hasta la víspera del partido ante los madrileños abría el abanico de opciones para acompañar a Aidoo. Además, Coudet reconoció en la previa que Carlos Domínguez no había podido entrenar con ellos hasta el miércoles, por lo que el argentino optó por darle el puesto al colombiano, que no era titular desde el 20 de noviembre. No llegó a estar muy exigido por los atacantes del Madrid, aunque se le vio algo despistado en alguna ocasión en la que abandonó su zona de acción. Sin embargo, poco después del empate de los vigueses y en una rápida acción, Rodrygo vio su pierna desplegada en el área y se fue contra ella. El arbitro decretó penalti, aunque no terminaría en gol. Esta temporada el de Barranquilla ha perdido mucha presencia respecto a los años anteriores y no parece probable que el Celta vaya a prolongar el préstamo.

El que repitió titularidad por tercer encuentro consecutivo fue Nolito, y con protagonismo. En una de las primeras acciones del choque se colocó detrás de Militao cuando el brasileño armaba la pierna para el disparo y un leve toque con su cuerpo significó el primer penalti de la tarde y el 0-1 de Benzema. El de Sanlúcar se pudo redimir en el segundo tiempo marcando el empate momentáneo y su segundo gol de la temporada. Nolito se ha especializado en marcarle a los grandes ya que su otro tanto fue ante el Barça. El extremo termina contrato y por ahora el Celta no le ha comunicado su intención para prolongarlo por otra temporada más.

El último de los cuatro que finaliza su vinculación el 30 de junio es Galhardo, también titular ante los blancos. El brasileño estuvo bastante marcado por los defensores rivales y apenas pudo aparecer en las acciones de ataque, aunque marcó un gol tras un sensacional cabezazo que fue anulado a instancias del VAR por un fuera de juego milimétrico de Aspas. Su situación es similar a la de Murillo y no parece que el Celta vaya a extender la cesión.

Coudet, sin embargo, entiende que todos son jugadores aptos que pueden ayudar hoy para que el equipo sea mejor ahora y también en el futuro. Su próxima fecha de caducidad en el club no condicionará sus participaciones si se lo ganan en el día a día, algo que el técnico valora mucho.