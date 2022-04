El partido entre el Celta y el Real Madrid de ayer era uno de los más esperados no solo en la ciudad, sino en toda Galicia y, posiblemente, alrededores. Fe de ello dio el cartel de 'no hay entradas', agotadas tres días antes del choque, quedando tan solo las ilegalmente destinadas a la reventa, disparadas hasta los 300 euros a través de internet. Finalmente, entraron en Balaídos cerca de 16.000 espectadores, pero otro puñado de ellos no quiso perderse la cita y aprovechó las rendijas de un estadio en obras para hacerse con un plano visual por minúsculo que fuera.

Pegados a la verja de obras de Marcador, en las aceras de Fragoso, subidos a las medianas situadas enfrente al estadio e, incluso, desde el peldaño superior del que disponen los portales. Así vieron el choque de este sábado varios seguidores, tanto celestes como madridistas, que anhelaban ver siquiera un pedazo del césped para disfrutar de lo que acabó siendo, como así se preveía, un partido de altura, resquebrajado por la actuación arbitral en el tramo final por un penalti inexistente -de tres en total que señaló el colegiado- a favor de los capitalinos, actuales líderes de la liga. Desde un emocionado joven a una abuela que oteó con leve interés mientras conducía un carrito de bebé, no solo los devotos de la pelota cerraron levemente los ojos, paradójicamente, para ver mejor, sino también quienes, sumándose a la peculiaridad de la situación, se acercaron al lugar simplemente para cotillear ante tal expectación. Los más altos, en este caso, tuvieron más suerte, ya que solo ellos podían salvar la altura de las lonas que cercan la grada derruida y distinguir, así, a los jugadores, situados a su vez por detrás de un segundo panel decorado con lo diseños de O Bichero, del humorista gráfico de FARO Luis Davila. Todo una odisea. Más fácil era percibir la silueta de los presentes en las bancadas, a rebosar ayer, expuestos a los ojos de cualquiera ya desde la avenida descendiente de Fragoso, adonde llegaban los gritos y una curiosa sensación, incluso a lo lejos: la de presenciar una masa de seguidores emocionándose al unísono, un griterío que probablemente jamás se había escuchado de tal modo en el barrio desde un campo al que por primera vez le han metido el bisturí de lleno. Con este contexto, los 'mirones futboleros' aprovecharon el momento para fotografiar y grabar hasta donde el objetivo de las cámaras de sus móviles pudo adentrarse. De ayuda sirvió la pantalla gigante situada por encima del graderío de Gol, que de algún modo guiaba a los allí presentes para conocer tanto el minutado del partido como el origen de las reacciones de los hinchas. 9 Fue el pasado 10 de marzo cuando cayó el último vestigio de la grada de Marcador, la cual se erigirá de nuevo con un lavado de cara absoluto. El Concello de Vigo aunará a esta remodelación un 'lifting' a todo el entorno previendo su finalización en conjunto para marzo del 2023. Hasta entonces, todavía quedan nuevos capítulos para los 'voyeristas futboleros'.