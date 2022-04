Coudet solo tiene para hoy la baja del lesionado Hugo Mallo, que se perderá lo que resta de temporada. Pese a las ausencias que ha tenido el entrenador esta semana por diferentes motivos, todos estarán a disposición del técnico argentino. Incluido Santi Mina. El delantero vigués ha estado toda la semana en Almería por el proceso judicial que está viviendo pero el míster anunció ayer en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Madrid que el vigués estaría entre los citados. “Hablé con él para saber cómo estaba y hablaré un poco más cuando nos crucemos en persona. Para nosotros es un jugador importante, tiene la posibilidad de estar y estará dentro de la convocatoria”, apuntó el Chacho, que no comprendería una pitada al futbolista por parte de los aficionados que acudan a Balaídos. “Hasta que la justicia diga lo contrario somos todos inocentes. Sería ridículo”, se limitó a contestar.

Sobre el rival de esta tarde, Coudet señaló que es un equipo “de gran jerarquía” y destacó el nivel de su plantilla al tiempo que abordó la dificultad del compromiso. “Soy un convencido de que a estos equipos hay que tratar de hacerles goles, porque es muy difícil no encajar por el nivel y jerarquía que tienen. Nosotros tenemos una idea y tratamos de sostenerla más allá del rival. Tomamos recaudos para evitar que nos lastimen pero sabemos el equipo que tenemos enfrente”, comentó el de Buenos Aires, que reconoció que la presencia o no de algunos jugadores pueden alterar mínimamente algunas cuestiones previas al choque. “Las características de cada jugador cambian lo que podemos hablar en la previa y los recaudos que tomemos con un rival de esta jerarquía. Lo que no cambia es nuestro deseo de proponer, de sostener la idea”, indicó el argentino.

El Chacho tendrá que introducir novedades en el once. La principal, en el lateral derecho, donde Kevin sustituirá a Mallo, al que ve preparado. Otra ausencia podría ser la de Araújo, que llegó ayer mismo a Vigo a primera hora y apenas pudo completar un entrenamiento junto a sus compañeros y a menor ritmo. Tanto él como Tapia llegan con menos descanso al partido. “Han llegado los dos. Más justo Néstor que llegó del avión para acá. Vamos a ver cómo están mañana pero con el cansancio de jugar con sus selecciones”, explicó.

Coudet espera un Balaídos que luzca una de sus mejores entradas. Poco a poco está asistiendo más público a los partidos que disputa el Celta como local y es algo que el argentino valora y agradece. “Más allá del rival veo una buena dinámica en cuanto a la gente, la concurrencia y el entusiasmo. Se está viviendo cada vez de mejor manera cada partido, la gente apoyando, viviendo una fiesta... De a poco nos gustaría verlo lleno”, apuntó.

Por último, también valoró su relación con Luis Campos, quien ya ejerce como líder en la secretaría técnica. “Charlamos de fútbol, me contó que su participación en esta parte no va a ser activa porque no hay mercado hasta que finalice el torneo y me transmitió el conocimiento sobre mi persona”, aseguró el argentino.