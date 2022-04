El Celta afronta un partido de altura con el que alejarse del ruido

El Celta afronta esta tarde a partir de las 18.30 horas un partido de altura. Lo hace en una situación tranquila en la clasificación pero con la obligación de conseguir una victoria con la que dar una alegría a sus aficionados. Llega el equipo vigués al duelo en una situación extraña, con mucho ruido ajeno al fútbol a su alrededor y con varios jugadores ausentes esta semana por diferentes motivos. Uno de ellos, Santi Mina, pasó los últimos días en Almería en el marco de un proceso judicial peliagudo que está viviendo en primera persona. Pese a no entrenar junto a sus compañeros y asumiendo el desgaste emocional que haya podido sufrir, Eduardo Coudet cuenta con él para el encuentro de hoy, tal y como avanzó en la rueda de prensa previa al duelo. También estarán Tapia y Araújo, que solo pudieron completar una sesión, la de ayer, a sus órdenes.

Enfrente estará un Real Madrid que llega a Vígo como líder destacado en la Liga y todavía vivo en la Champions League. Precisamente el duelo que deberán afrontar dentro de unos días ante el Chelsea en los cuartos de final de la competición continental podría hacer pensar que Carlo Ancelotti, que todavía no se sabe si estará o no en Balaídos, reservaría a los tocados Benzema y Mendy para Londres. No será así y a ambos se les espera en el once titular. También a Kroos, enfermo durante los últimos días. Una victoria les acercaría al título, mientras que un nuevo tropiezo, unido a la reciente goleada cosechada ante el Barcelona, alimentaría sus dudas.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 30ª Jornada 18.30h. Movistar LaLiga Estadio: Balaídos Árbitro:iPablo González Fuertesi(comité asturiano) CELTA R. MADRID CELTA R. MADRID Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 18.000 Año de fundación 1902 Presidente Florentino Pérez Temporadas en Primera 91 Estadio Santiago Bernabéu 105 x 66 Capacidad 81.044 36 66 puntos puntos 19 17 34 32 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 5 4 10 10 4 5 4 2 11º 1º Ganados 6 5 1 2 Empatados Perdidos Rodrygo Galán Carvajal Cervi Militao Modric Murillo Galhardo Courtois GOLEADORES Denis Dituro Casemiro Benzema Beltrán Aspas Kroos Aidoo Alaba Brais Vinicius Kevin Mendy Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Carlo Ancelotti Banquillo Rubén, César, Araújo, Carlos Domínguez, Fontán, Tapia, Solari, Nolito, Santi Mina y Pineda Banquillo Lunin, Diego, Lucas Vázquez, Nacho, Marcelo, Vallejo, Camavinga, Ceballos, Valverde, Asensio, Bale y Mariano

Coudet, que reconoció ayer que la presencia o no de algunos jugadores del rival podría condicionar las horas previas al enfrentamiento, mantiene su discurso de estar pendiente de los suyos. Así, el argentino está obligado a realizar varios cambios en el once respecto al que se midió hace dos semanas al Betis. El que seguirá bajo palos es Matías Dituro, titular indiscutible desde su llegada y que actualmente ocupa la segunda posición en el Trofeo Zarra al portero menos goleado de la Liga. En la otra portería estará el belga Courtois, líder en dicha clasificación.

A partir de ahí llegarán las modificaciones, algunas de ellas obligadas. Hugo Mallo es la única baja en la convocatoria y su lugar lo ocupará Kevin hasta final de temporada. El capitán sufrió ante el Betis una fractura en su rótula y estará varios meses de baja. Aidoo se mantendrá en la alineación titular, pero con toda probabilidad Murillo será su acompañante en detrimento de un Araújo que acostumbra a descansar cuando regresa de una concentración con su selección nacional. En el costado izquierdo, Galán volverá al lateral una vez cumplida su sanción.

La sala de máquinas seguirá formada por Fran Beltrán y Denis Suárez. Los dos centrocampistas españoles están demostrando un gran estado de forma en las últimas semanas y el hecho de que Tapia se haya ausentado para jugar con Perú les resta competencia. En las bandas, Brais continuará en el perfil diestro mientras que Cervi retornará al zurdo tras no poder disputar los últimos dos compromisos ligueros en los que ocupó esa demarcación Nolito.

En la delantera el gol dependerá de Iago Aspas y Thiago Galhardo. El brasileño, suplente habitual, tiene muchas más opciones de acompañar al de Moaña por la ausencia obligada de Mina durante toda la semana.