El Real Madrid decidió ayer que ningún miembro de su cuerpo técnico compareciera en rueda de prensa en la previa del partido ante el Celta, algo que está fijado en el reglamento. Normalmente el encargado de sentarse ante los medios de comunicación es el primer entrenador, Carlo Ancelotti, ausente en los últimos días tras dar positivo por COVID. El equipo blanco optó porque nadie de su staff contestara las preguntas de los periodistas y ahora se exponen a una sanción económica.

De esta manera está tipificado en el Reglamento de Retransmisión Televisiva, donde también se ofrece flexibilidad en caso de que el entrenador principal no pueda acudir. “Los entrenadores suspendidos pueden, a su voluntad, comparecer en entrevistas pre-partido, entrevistas postpartido flash entrenadores y ruedas de prensa. Si el entrenador no cumple esta facultad, la deberá cumplir el segundo entrenador en su lugar, o si no lo hubiera, un responsable del cuerpo técnico en su lugar”, recoge la normativa.

La temporada pasada el italiano Bettoni asumió este cometido en una jornada en la que Zinedine Zidane, por entonces entrenador del Real Madrid, tuvo que ausentarse por COVID. De hecho, es la primera vez que un equipo se salta la rueda de prensa previa a un encuentro de Liga en los últimos años.