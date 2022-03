Un duelo de altura sin favorito claro

Balaídos ha sido en los últimos años terreno abonado para el Real Madrid, que no pierde en el coliseo celeste desde el 11 de mayo de 2014. A romper esta larga mala racha aspira precisamente este sábado el Celta en un “atractivo” y “abierto” duelo en el que conjunto de Carlo Ancelotti y líder de LaLiga no es necesariamente favorito. Así lo creen cuatro antiguos futbolistas del Celta que conocen bien lo que es superar al Madrid y conceden al cuadro celeste importantes opciones de victoria.

Uno de los últimos en lograrlo, el portero Sergio Álvarez, confía en que la afición empuje al Celta hacia la victoria, pero advierte que el equipo no puede permitirse regalos. “Contra estos rivales no te puedes permitir ningún tipo de despiste ni distracción porque te lo cobran. Es complicado mantener la concentración durante los 90 minutos sin cometer errores, pero hay que concienciarse. Son equipos que viven de su talento y aprovechan el menor error”, apunta el canterano., que aboga por que el Celta sea fiel a su estilo: “El Celta tiene un estilo muy claro y marcado que no debe cambiar. Habrá matices a la hora de hacer ciertas cosas, pero el estilo tiene que ser innegociable. Tiene que mantener su estilo e intentar hacerle daño con sus armas. Eso no debería ni va a cambiar”.

Óskar Vales, partícipe en las victorias firmadas en las campañas 1997-98 (2-0) y 1998-99 (5-1 ), coincide en el análisis. “Si el Celta plantea el partido en función de lo que haga el Madrid, está condenado. Tiene que ser fiel a sí mismo, analizar al contrario, sus puntos fuertes y débiles, pero sobre todo ser él mismo. Hacerle daño con sus armas, que el Celta tiene muchas y buenas, y luego minimizar tus errores”, detalla.

El exzaguero está convencido de que el conjunto blanco va a pasar este sábado un mal rato en Balaídos. “Para el Celta es un partido especial, de esos que siempre gusta y que va a tener buen ambiente. No va a ser nada fácil para el Madrid. El Celta es un buen equipo y, si tiene su día, le va a complicar mucho las cosas. Es un equipo competitivo, que tiene buenos jugadores y juega bien al fútbol. El Madrid sabe que viene a un campo muy complicado”, señala Vales, que no ve un favorito claro: “Va a ser un partido abierto entre dos equipos que juegan bien al fútbol. El Celta tiene que tener paciencia, tranquilidad, buscar su momento y elegirlo bien. Yo no le doy favorito al Madrid en este partido”. Vales no cree, sin embargo, que la derrota sufrida en el último clásico a manos del Barça afecte al conjunto de Ancelotti. “El Madrid está curado de todas estas cosas. Ha sufrido derrotas importantísimas y son equipos tan grandes que al partido siguiente le dan la vuelta. Pero sí que es verdad que les habrá escocido perder contra su eterno rival, se están jugando LaLiga y en Balaídos les espera un partido muy complicado”, dice.

El exdelantero Pablo Couñago concuerda en que la presión es para el conjunto blanco, pues el Celta tiene ya prácticamente apuntalado el objetivo de lograr una holgada permanencia. “La presión solo es para el Madrid. Tiene una ventaja grande, pero si justo vuelve a perder y Barça y Sevilla ganan, se le complica la cosa porque queda bastante Liga y podrían entrarle las dudas”, reflexiona el redondelano, que apuesta por que el grupo de Coudet se mantenga fiel a sus señas de identidad. “El Celta va a hacer su partido. El rival siempre te condiciona, sea un equipo grande o pequeño, pero el Celta va a intentar hacer su partido y más jugando en Balaídos. Va a proponer e intentará llevarse los tres puntos con sus armas”, destaca.

Couñago, vencedor de los blancos hace casi 21 años, en el curso 2000-01, hasta otorga una ligera ventaja a los celestes: “Igual que puede perder con cualquier equipo de abajo, puede ganar a cualquier equipo de arriba. El Madrid lo sabe, viene de una derrota importante. Creo que va a ser un partido atractivo, que los dos equipos van a querer ganar y donde está claro que en esa necesidad que tiene el Madrid el Celta puede encontrar una pequeña ventaja”.

Para Miguel Ángel Merino, participante en la recordada goleada que puso fin a la temporada 1996-97 (4-0), las opciones de victoria del Celta pasan por que el conjunto vigués le arrebate la pelota el Real Madrid. “Lo más importante es quitarle el balón. Si les quitas el balón, ellos pierden mucho potencial. Juegues como juegues, ellos pueden ganarte sin problemas. Si juegas atrás, tiene gente desequilibrante y con buen remate desde fuera del área; si les aprietas arriba, tienen calidad de sobra para salir con el balón jugado y ponerte el balón a espaldas de la defensa. Juegues como juegues, el Madrid tiene tanto repertorio que te puede matar”, razona el ex centrocampista navarro. “Lo que más daño le hace es quitarle el balón. Cuando le quitas el balón, sufre. El Celta no es el PSG, pero el PSG le quitó el balón y le pegó un meneo importante; el Barça le quitó el balón y le pegó un meneo importante”, precisa Merino, que remacha: “El Celta está en disposición de poder arriesgar un poco porque no está apurado de puntos. Puede quitarle el balón perfectamente y hacerle mucho daño. Tengo confianza en que el Celta saque algo positivo de este enfrentamiento y no descarto que gane el partido. Va a ser muy difícil, pero puede pasar perfectamente”.

Aunque el triunfo se le resiste desde hace casi 8 años el factor campo debe favorecer al conjunto vigués. “La afición es fundamental a la hora de empujar al equipo en los momentos complicados, que siempre los hay y más contra estos equipos. Al jugador le ayuda mucho que la gente esté contigo. Espero que Balaídos se llene y la gente ayude a conseguir la victoria”, resume Sergio Álvarez.