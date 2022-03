Kevin: “Hugo me ha mejorado mucho, sin su competencia no sería el jugador que soy”

La lesión de Hugo Mallo ha dado la Kevin Vázquez (Nigrán, 1993) la ocasión de reivindicarse a ojos del técnico camino de su último año de contrato con el Celta. El canterano agradece que la competencia con el capitán la haya convertido en el lateral que es y se ha propuesto brillar en los nueve partidos que restan, empezando por el que la próxima jornada le enfrentará al Real Madrid en Balaídos. “Tenemos en mente ganar cada partido y ver dónde nos lleva eso”, proclama.

–¿Cómo afronta esta oportunidad que se le ha abierto con la lesión de Mallo?

–Pues la afronto como cuando no la tengo. Trabajo igual cuando la tengo y cuando lo la tengo, porque si no estás preparado cuando aparecen a lo mejor no vuelven a aparecer. Siempre hay que estar preparado. Espero tener la oportunidad de jugar y de seguir en el once.

–Pero el trabajo no luce lo mismo si no se juega. No siempre hay recompensa.

–Pero si no se trabaja duro nunca hay recompensa.

–¿No tiene la sensación de estar permanente examinándose, a pesar de siempre ha cumplido cuando le ha tocado jugar?

–Todos los jugadores de fútbol nos examinamos cada fin de semana. Si a principio de temporada la gente criticaba a Iago Aspas, imagínate. A Hugo, con más de 400 partidos en el Celta, hubo gente que también lo criticó. Al final te estás examinando cada fin de semana y siempre lo vas a querer hacer bien. A veces no salen las cosas, pero la predisposición a hacerlo bien siempre tiene que estar.

–Hablando de Hugo, ¿habría preferido tener un competidor menos duro?

–Tener un competidor como Hugo te permite intentar mejorar cada día. Sin él no habría llegado a ser el jugador que soy ahora. Él pone el listón muy alto y tienes que estar a la altura para mantenerte ahí, si no es muy complicado.

–Él también ha tenido bajones. ¿Cree haberlos aprovechado?

–Bueno, como cualquier jugador, no siempre vas a estar a un nivel brillante, sobre todo él que nos tenía acostumbrados a un nivel tan alto. Cuando normalmente das un 10, con un 6 o un 7 no le llega a la gente. Pero él siempre está ahí y es un orgullo competir con él. No sé qué futbolista habría llegado a ser sin su competencia estos cuatro años, pero sé que la exigencia que tengo con él es altísima y el volumen de trabajo que tengo que hacer más alto que si estuviera en otro equipo. ¡He mejorado mucho, así que estoy muy contento de tenerlo como compañero y como competidor.

–De usted se dice que siempre cumple. ¿Qué facetas del juego tendría que mejorar para alzarse con la titularidad?

–Bueno, eso habría que preguntárselo al entrenador, que es el que decide. Pero creo que somos jugadores distintos. No somos el mismo perfil de lateral y eso puede ayudarnos a cada uno en nuestro aspecto.

–Quizá le falta atreverse un poco más en la fase ofensiva.

–Eso te lo dan un poco los partidos. Siempre hay que mantener un equilibrio entre defender y atacar y depende también del rival contra el que juegues

–¿Y qué le pide Coudet?

–Cada partido es distinto. El último partido que jugué, contra el Villarreal, ellos acumulaban tres jugadores, Danjuma, Pedraza y Trigueros, por nuestra zona y tienes que hacer una buena lectura de juego para entender que no te puedes pasar de en la línea de balón o tienes que preocuparte más por guardarte las espaldas que de ir a defender más alto. Bueno, eso te lo da el juego, el partido y los rivales.

–En el último partido que jugó se enfrentó a Danjuma y el próximo se va a ver las caras con Vinicius. ¿Cómo lo afronta?

–No es la primera vez. Ya nos enfrentamos hace dos años en el primer partido de Liga. Desgraciadamente perdimos, pero ya sé lo que es enfrentarme a él. Sabemos el talento que tiene y esto es Primera división. La experiencia es un grado, ha acumulado partidos y se ha convertido en un jugador mucho más determinante. Sigue teniendo el mismo talento para irse del rival pero ha mejorado mucho en la toma de decisiones. No se sabe cómo se puede defender a un jugador tan bueno. Quizá sea bueno estar encima de él o a veces no tanto, depende del momento, pero la elección de la jugada puede ser crucial.

–Hace casi 9 años que el Celta no le gana al Madrid en Balaídos. ¿Se le puede meter mano teniendo en cuenta que vendrá escocido de la derrota en el clásico y que la siguiente semana se enfrenta al Chelsea en la Liga de Campeones?

–Claro que se le puede meter mano. Dependemos de nosotros mismos para ello, del tipo de partido que planteemos de cómo salgamos y cómo lo afrontemos.

–Habrá que plantear un partido distinto que el del Bernabéu.

–El Celta plantea los partidos muy abiertos para eso. Somos un equipo valiente, de ir a buscar al rival arriba y ello puede favorecer su contragolpe. Pero somos así. Es nuestro, estilo, lo que nos gusta y creo que los que le gusta a la gente. Y creo que es una buena forma de plantear el partido.

–Habla del Celta como un equipo ofensivo, pero lo cierto es que últimamente defiende mejor de lo que ataca.

–Muchas veces defendemos con balón, con posesiones largas en el campo rival. Si que es verdad que a veces nos falta finalizar o finalizar con más acierto, pero la intención de ir a buscar al rival a su campo para hacerle daño siempre está ahí.

–¿A qué aspira el Celta en los nueve partidos que restan?

–Pues a ganarle el Madrid el próximo partido y a seguir ganando los siguientes. Tenemos en mente ganar cada partido y ver dónde nos lleva eso. Cuanto más arriba quedemos, va a ser mejor para todos y en esto estamos.

–¿Cree posible superar los 53 puntos firmados el pasado curso? Habría que sumar 18 de los 27 que se van a poner en juego.

–Pues es complicado, pero todo es posible. El año pasado acabamos con cinco victorias en los últimos seis partidos. Son rachas y ojalá podamos pillar alguna.

–Conectar un par de buenas rachas es seguramente lo que les ha faltado ese año para pelear por una plaza en Europa.

–Sí, pero hay que tener un poco en cuenta la realidad del equipo. Competimos con rivales de muchos millones y eso al final también se nota. Planteamos un fútbol atractivo, pero no siempre nos da para ganar. Pero es verdad que nos ha faltado regularidad. Creo que tenemos gente de mucho talento y calidad, pero un presupuesto más limitado que muchos competidores. Todos queremos estar en puestos europeos, pero también hay que dar valor a llevar tantos años en Primera División

–En junio entrará en su último año de contrato. ¿Se ve más tiempo en el Celta?

–No lo he pensado mucho, la verdad. Estamos en temporada y no me gusta hacer cábalas porque hay cosas que no dependen tanto de mí. Pero cuanto mejor acabe la temporada mejor me irá. Jugar va a ser bueno para mí y hay que cogerlo con ganas.

–El problema, quizá, es que compite con una vaca sagrada como Mallo por delante y por detrás viene pisando fuerte Carreira.

–La competencia siempre va a estar ahí. Todos los jugadores tenemos competencia. Eso no me preocupa. En el fútbol, como en la vida, tienes que estar preparado para lo que venga. Este es mi club y me gustaría seguir muchos años aquí.