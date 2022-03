Onésimo Sánchez espera lo mejor del Celta B en el derbi que este domingo afronta su equipo ante el Deportivo (Balaídos, 12.00 horas) con un puesto en el play-off en juego. El preparador del filial ve a sus futbolistas “preparados” para competir contra uno de los rivales más complicados de la categoría y ha asegurado que sus jugadores llegan al choque con mucha ilusión y ganas. “Sabemos que es una gran oportunidad en un gran escenario con nuestra gente y en una buena posición en la tabla. Se dan muchos acicates para estar ilusionados y estamos preparados para competir”, ha afirmado en rueda de prensa.

El técnico celeste espera un difícil compromiso, aunque muy distinto al disputado en la primera vuelta en Riazor, y en el que el escenario y el público tendrán un papel especial. “Estaremos en un gran escenario con mucha gente a favor y ese es el fútbol que queremos vivir. Queremos dar a una alegría a la gente, que vea que el equipo juega. Son tres puntos igualmente, pero es un partido especial y motivante”, ha explicado.

A la hora de fijar el objetivo de su equipo en esta recta final de temporada, Onésimo prefiere pensar a corto plazo, pero considera que entrar en play-off sería para el Celta B como clasificarse para Champions. “Los objetivos para nosotros son semanales. Quedan 10 jornadas y el margen de error va disminuyendo, pero no nos marcamos objetivos. No pienso a largo plazo, pero sí tengo claro que si logramos jugar el play-off será un logro espectacular. El fútbol no es lo que has hecho, sino lo que tienes que hacer, pero la temporada es buena. El play-off sería nuestra Champions particular”, ha destacado.

Al derbi, el preparador vallisoletano le concede la “máxima importancia” porque “es el próximo”, pero también porque se juega “en casa, con nuestra gente” y porque el Deportivo va a calibrar “el nivel” de su equipo en un momento clave de la temporada. “Es un partido especial por todas las connotaciones que tiene y porque para nuestra afición también es especial y queremos regalarle una victoria”, ha dicho.

Onésimo ha asegurado que guarda un gran respeto al conjunto que dirige Borja Jiménez, pero ha precisado que el Deportivo no va a condicionar el modo en que juegue su equipo. “Respetamos mucho al Deportivo, pero queremos que se juegue a lo que nosotros proponemos. Queremos ser protagonistas e importantes con la pelota. Si jugamos a lo que sabemos y entrenamos, vamos a tener muchas opciones”, ha subrayado. “Nos centramos mucho más en lo nuestro que en lo suyo. Si viniesen con mucha ventaja, también serían peligrosos. Prefiero un partido que los dos necesitamos ganar”, ha remachado.