Desde el último descenso a Segunda División, hace ya casi 15 años, coincidiendo prácticamente con la llegada de Carlos Mouriño a la presidencia del club, al Celta no le quedó otro remedio que mirar hacia su cantera para tratar de armar la mejor plantilla posible. Hasta aquel entonces, tal y como reconoció Borja Oubiña recientemente, la llegada de los jóvenes valores de A Madroa al primer equipo era más bien escasa, y su participación, casi nula. En aquella época, las deudas obligaron a un cambio en el modelo que en estos últimos años está viviendo uno de los mejores momentos de su historia.

El Celta es un club de cantera, basado en la formación de jugadores en sus equipos de la base para que, aquellos con más capacidades, puedan tener la oportunidad de llegar al primer equipo. En 2012 lograron el ascenso un buen puñado de ellos, pero desde entonces no ha habido una gran camada, aunque si enormes talentos como Santi Mina, Jonny o Brais Méndez. Actualmente, entre el equipo filial y el Juvenil A hay casi una decena de futbolistas con opciones reales de establecerse a corto plazo en Primera División.

Y las dos cabezas visibles de la cantera celeste afrontan este domingo su día más importante del año en sendas oportunidades para que sus jugadores de la casa brillen con luz propia. El Celta B recibirá a las 12.00 en Balaídos al Deportivo de la Coruña en un derbi que se antoja clave para ambos equipos en su carrera por clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda División. Por la tarde, a las 17.00 horas, el Juvenil A se medirá en A Madroa al Granada en los cuartos de final de Copa. La eliminatoria se resolverá a partido único y el ganador irá directo a una final four. El ambos compromisos se espera que luzcan los canteranos del conjunto vigués.

El filial está firmando una temporada casi para enmarcar, lastrada por los últimos dos resultados desfavorables. Hasta la fecha, cuatro futbolistas criados en las categorías inferiores del club están brillando en el cuadro dirigido por Onésimo y al menos tres de ellos deberían dar el salto el año que viene al primer equipo, donde tendrán que convencer a Coudet para ganarse un sitio.

El jugador que ha experimentado un mayor crecimiento esta campaña es Miguel Rodríguez, el más joven de todos y que todavía está en edad juvenil. Segundo máximo goleador del equipo, al redondelano le costó entrar en las alineaciones de Onésimo, pero una vez que lo consiguió se ha convertido en una pieza esencial. Las últimas dos derrotas llegan con él de baja, lo que muestra bien a las claras su importancia. Gabri Veiga es la otra gran perla del B. Esta campaña, además de estar varias semanas entrenando con el primer equipo, se ha erigido como un llegador nato y acumula ocho tantos en liga, el pichichi del equipo. El centrocampista, muy del gusto de Coudet, está negociando su renovación.

Junto a ellos estarán en el once Carlos y Pampín. El primero de ellos es el que acumula más minutos en la élite de todos los canteranos que comparten camada, y aunque ya está integrado en la dinámica del primer equipo, la ausencia de partidos en Primera División este fin de semana le permitirá entrar en el eje de la zaga del filial. El lateral zurdo, por su parte, es un histórico del segundo equipo, aunque su ascenso se ha frenado en seco y todavía no tiene claro si renovará su contrato, que concluye al final de la presente temporada.

Menos opciones de ser de la partida tienen otros jóvenes canteranos que ya saben lo que es jugar en Primera División. Íker Losada y Lautaro intercalan titularidades con suplencias y es posible que Onésimo decida utilizarlos en la segunda mitad. Ambos pertenece al histórico Juvenil que, dirigido por Jorge Cuesta, alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones celebrada en Vigo en 2019.

Apenas tres horas después de que acabe el partido en Balaídos comenzará otro muy importante para el club en A Madroa. El Juvenil A, el equipo con mejores números de la categoría de todo el país, disputará en casa el encuentro de cuartos de final de Copa del Rey ante el Granada. Para llegar aquí antes han doblegado a Deportivo y Málaga. Entre sus jugadores hay media docena de candidatos a asentarse en el primer equipo en un plazo de tiempo no muy lejano.

Los dos más evidentes son Hugo Álvarez y Hugo Sotelo. Principalmente porque suman casi un año entrenándose semana tras semana a las órdenes de Coudet. Ambos han debutado en Primera División en estos meses, aunque es normal verlos jugar con el equipo que les corresponde por edad. Álvarez suma 17 goles en liga este curso y Sotelo, que es centrocampista, ya lleva 11. Junto a ellos destaca el lateral zurdo Martín Conde, de un perfil ofensivo y a quien incluso alabó el entrenador argentino. Otros nombres importantes para el futuro son los de David de la Iglesia, Yoel Lago y Damián Rodríguez.

Este domingo es un día señalado en rojo en el club. La cantera, pieza angular del proyecto, se juega buena parte de sus objetivos y la camada que lidera tanto a Celta B como al Juvenil A está criada en A Madroa. Todos ellos están llamados a derribar la puerta del primer equipo dentro de poco y formar una plantilla que tenga un elevadísimo % de jugadores criados en la base celeste.

Dos canteranos del 2000 ya tienen ficha en el primer equipo

Dos son los canteranos de la última camada dorada del Celta (los nacidos entre el 2000 y el 2003) que han llegado a conseguir ficha en el primer equipo. José Fontán y Sergio Carreira hicieron méritos de sobra durante su último año en el juvenil y su etapa en el filial para lograr una oportunidad en Primera División. Aunque ambos casos están siendo diferentes esta temporada. Fontán llegó al primer equipo en el tramo final de la 19/20, justo tras el parón por el inicio de la pandemia, y para ayudar al conjunto dirigido por aquel entonces por Óscar García a lograr la permanencia. No disputó ningún minuto pero se ganó un sitio en el equipo en el siguiente ejercicio. Fue en la 20/21 cuando ya pudo acumular hasta 14 partidos en la élite, sobre todo en el tramo final de temporada. El de Vilagarcía acumuló meses de trabajo en la sombra a las órdenes de Coudet y eso le valió su salto definitivo al primer equipo y su renovación hasta el año 2025. Esta campaña está resultando más complicada para él. Relegado al lateral zurdo, donde Galán tiene el sitio asegurado, ha disputado muy pocos minutos e incluso llegó a pedir salir como cedido en invierno, opción denegada por el entrenador al no tener un recambio de garantías. Carreira, mientras tanto, ascendió el pasado verano al primer equipo por contrato y tras cumplir dos años en el filial. El joven lateral derecho no era del gusto del Chacho, que incluso lo dejó fuera de la expedición que viajó a Marbella para el stage de pretemporada. El vigués recibió varias propuestas de Segunda División y salió cedido al Mirandés, donde es titular indiscutible y desde donde ha sido llamado por la selección española sub21. Ambos volverán a luchar a partir del mes de julio por ganarse un puesto en el primer equipo y ser los jugadores que marquen el camino de las siguientes perlas de la cantera celeste que anhelan seguir sus pasos.