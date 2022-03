El Celta empieza a definir su proyecto

El Celta trabaja ya en su nuevo de proyecto deportivo. Luis Campos, el director deportivo in pectore, y Juan Carlos Calero, su mano derecha y enlace con el club, se reunieron con Antonio Chaves en A Sede para sentar las bases para dar al salto de calidad al equipo que el equipo necesita para tomar impulso en el año del centenario. Eduardo Coudet, que ya ha conocido a Campos y también ha hablado de futuro con el director general, espera refuerzos de calidad, que aumenten la competencia interna, mejoren el fondo y permitan al técnico manejar mayor número de recursos durante los partidos.

Tras una temporada de transición marcada por la “economía de guerra”, como la ha definido el propio entrenador, el Celta a e propone incrementar su inversión en fichajes. Quedan por definir con el entrenador posiciones y nombres, pero el club también debe tomar decisiones sobre el futuro de los cuatro futbolistas que finalizan contrato en junio (Nolito, Jeison Murillo, Matías Dituro y Thiago Galhardo) y abordar un calendario de renovaciones del numeroso grupo de jugadores que entran en su último año de contrato y entran en sus planes de futuro.

Por otra parte, la contratación de savia nueva pasa necesariamente por realizar en el próximo mercado alguna venta con la que obtener fondos para abordar otras operaciones. Okay, con cláusula de compra obligatoria del Getafe si el equipo azulón se mantiene en Primera División; Tapia, que ha pasado de titular a suplente pero conserva un buen cartel, y Denis, por imperativo presidencial, son los jugadores que el Celta tiene la intención de poner en el escaparate.

Nolito y Murillo, fin de etapa

Tanto el atacante sanluqueño como el central cafetero concluyen su relación con el club en el 30 de junio y todos los indicios apuntan a que no van a seguir. Ambos han perdido la titularidad y pasan su momento más bajo de los últimos años en la recta final de sus respectivas carreras deportivas.

Nolito renovó el pasado verano de forma automática tras cumplir a buen nivel un número pactado de partidos, pero este curso ha tenido poca trascendencia en el juego y el marcador y ha acabado perdiendo el puesto en beneficio del argentino Franco Cervi.

Algo parecido le ha pasado a Murillo. El zaguero colombiano ha sido relegado al tercer o cuarto central en el orden de preferencias del técnico y en esta circunstancias y con un sueldo muy elevado (que en buena parte paga la Sampdoria) es del todo improbable que el Celta afronte una cuarta cesión.

Dituro y Galhardo

El Celta dispone de una opción de compra sobre ambos jugadores, que están cedidos hasta final de temporada. Dituro ha dado un salto de calidad a la portería. Gusta al club y cuenta con el respaldo de Coudet, pero es más que probable que el Celta intente rebajar el precio para comprarlo (1,8 millones). Galhardo, cuyo precio de compra no ha sido desvelado, no acaba de convencer. Se busca un delantero centro con más gol y diferente perfil, con lo que su continuidad más allá del junio parece complicada. La decisión sobre su futuro se tomará final de temporada.

Aspas y Mallo, cerca

El Celta no va a dejar pasar mucho tiempo antes de cerrar la renovación de dos jugadores que son leyendas vivas del club. Del amplio grupo de jugadores que en junio entrarán en su último año de contrato, son las renovaciones que primero se abordarán. También son las más sencillas de resolver por la excelente disposición de ambas partes. “Será cosa de sentarse y no tardaremos más de media hora en arreglar”, afirman desde el entorno de Iago Aspas. El caso de Mallo no es diferente y su reciente lesión podría incluso acelerar los plazos de su renovación. De momento, el capitán tiene como única prioridad recuperarse cuanto antes. Pero la fruta está madura, solo falta esperar a que caiga del árbol.

Casos menos urgentes

En su último año de contrato entrarán a partir de junio también Néstor Araújo, Rubén Blanco, Augusto Solari y el uruguayo Gabriel Fernández, cedido hasta final de temporada al Juárez mexicano. La renovación del central internacional mexicano es una de las operaciones que se abordarán este otoño, si no antes. El club está contento con el rendimiento del zaguero, que ha completado su mejor temporada en el Celta formando pareja con el ghanés Joseph Aidoo, al que el club ató hacer unos meses hasta 2026 a pesar de que contaba con contrato en vigor hasta 2024. Con Araújo no han corrido tanta prisa pero al Celta le interesa que siga y el futbolista está muy contento en Vigo y no tiene intención de cambiar de aires. Aunque el papel de Rubén Blanco ha cambiado con la llegada de Dituro, el Celta sigue confiando en que el mosense pueda convertirse a medio plazo en el referente canterano de la portería. El jugador, sin embargo, no tiene prisa por cerrar su renovación. El caso de Solari, un futbolista que cumple como suplente y presenta una ficha baja, no tienen visos de moverse en bastantes meses. La decisión sobre su continuidad se tomará más adelante, en función de su rendimiento el próximo curso. El que no seguirá será con seguridad el Toro Fernández. Lo previsible es que su cesión se prolongue otro año hasta extinguirse su contrato.

Al menos tres ventas

El Celta prevé al menos tres ventas en el próximo mercado. La de Okay al Getafe está encarrilada con una cláusula de compra obligatoria si el conjunto azulón se mantiene en Primera y la de Denis es predecible porque ni el presidente ni el futbolista parecen dispuestos a dar su brazo a torcer en el conflicto con la agencia de representación del salcedense. El problema con Denis es que si el Celta tiene necesidad de deshacerse de él, su precio de mercado bajará

También ha bajado el de Tapia, que el pasado curso, cuando fichó a coste cero, multiplicó por cinco en el Celta su valor de mercado, desde los 4 a los 20 millones. Actualmente, con la pérdida de la titularidad en beneficio de Fran Beltrán, el portal especializado Transfermarkt adjudica al internacional peruano un valor de 15 millones, aunque parece difícil que llegue ofertas por esa cantidad. El Celta ve con buenos ojos su venta (al fin y al cabo no pagó nada por él) por el precio adecuado y el jugador no será reacio a buscar un club en el que pueda tener más minutos.