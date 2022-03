Malas noticias para el Celta. Hugo Mallo, su capitán, se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una importante lesión de rodilla durante el encuentro que disputó el equipo vigués el pasado domingo frente al Betis. El lateral diestro presenta, tal y como apunta el parte médico oficial del club, una fractura longitudinal no desplazada en el borde exterior de la rótula de su rodilla derecha. Los primeros plazos para su recuperación ofrecidos por los servicios médicos del Celta hablan de un periodo de baja de entre dos meses y medio y tres, por lo que el futbolista no volverá a saltar al césped en los nueve partidos ligueros que todavía hay por delante. Si la recuperación va por buen camino, el lateral diestro estará a disposición de Coudet para comenzar la próxima pretemporada en la primera semana de julio.

La lesión de Mallo vino provocada de una durísima entrada de William Carvalho en un balón dividido al que el jugador del cuadro bético llegó tarde e impactó en la articulación del de Marín. Tras unos primeros instantes en los que exhibió ostensibles gestos de dolor, el capitán del Celta volvió al terreno de juego para disputar el tramo final del encuentro. Con todo, el ‘2’ no se quejó más de su articulación, aunque este lunes se despertó con la zona bastante inflamada. El club emitió ayer un primer parte médico en el que informaba de un traumatismo con inflamación en la rodilla de su pierna derecha. La resonancia magnética a la que fue sometido reveló que la lesión era más grave y le obligaría a parar unas cuantas semanas.

Lo que sí evitará el jugador por el momento es pasar por el quirófano. Al ser una fractura sin desplazamiento, el club y el propio Hugo Mallo han decidido iniciar un tratamiento conservador con el objetivo de que la rotura se suelde de manera natural y sin necesidad de realizar una intervención quirúrgica, mucho más lesiva para una rodilla. Las próximas semanas serán determinantes para saber si hay desplazamiento o no en la rotula, pero la previsión es que se pueda finalizar la recuperación sin que se acometa una operación.

Con esta lesión, Coudet pierde a uno de sus jugadores más importantes. Titular indiscutibles para el técnico argentino, Mallo había recuperado su mejor versión en el último año tras los problemas que tuvo con el anterior entrenador, Óscar García. En el nuevo esquema de juego, el capitán era el dueño absoluto de la banda derecha y había convertido al Celta en el equipo de Primera División que más tiempo jugaba por el costado derecho.

Hasta la fecha, el de Marín había disputado 21 encuentros en Liga, todos ellos como titular, en los que había anotado un gol y repartido una asistencia.

Esta inoportuna lesión es la segunda más grave que tiene en su ya extensa carrera deportiva. En enero de 2013, su año de debut en Primera División, el zaguero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda durante un partido de Copa ante el Real Madrid que le tuvo alejado de los terrenos de juego seis meses. Otra que le tuvo en el dique seco alrededor de 50 días fue la rotura del ligamento colateral de la rodilla derecha en enero de 2015. Este año, el canterano cayó lesionado frente al Barcelona tras sufrir un pinchazo muscular.

Hugo Mallo, además de recuperarse de esta rotura, afrontará en las próximas semanas su renovación con el Celta. El jugador finaliza contrato en junio de 2023 y ya ha manifestado que su deseo es el de seguir ligado a la entidad celeste. En A Sede también quieren atar al capitán y el acuerdo puede acelerarse con esta lesión.

Kevin será su sustituto y buscará ganarse un hueco en el equipo del próximo año

Coudet tendrá que rearmar su defensa ante la baja de Hugo Mallo, que no volverá a ponerse la camiseta celeste en lo que resta de temporada. Su reemplazo natural dentro de la plantilla es Kevin Vázquez, canterano celeste y que siempre ha ocupado el carril derecho cuando el capitán ha estado ausente en los últimos años. Esta campaña el de Nigrán ha estado presente en ocho encuentros de Liga y dos de Copa del Rey. Kevin tiene un estilo futbolístico opuesto al de Mallo. Pese a despuntar como extremo siendo cadete y juvenil, el ‘20’ es de un perfil mucho más defensivo. Sólido en el uno contra uno, no se prodiga tanto en ataque como su compañero de demarcación, algo que sin duda alterará los planes de partido de Coudet, proclive a volcar el juego ofensivo por el costado derecho. Galán deberá asumir más responsabilidades en ataque en este tramo final. Con la lesión de Mallo, Kevin dispondrá de nueve partidos para intentar convencer tanto al club como a su entrenador para tener un sitio en la plantilla de la próxima campaña. Con contrato hasta junio de 2023, el de Camos tiene la dura competencia de Sergio Carreira para ocupar el lateral derecho junto al capitán a partir de verano. El Chacho valora positivamente su trabajo diario y estos partidos pueden terminar de decantar la balanza a su favor. Si Kevin no pudiese estar disponible en algún encuentro, las otras opciones que tiene el técnico argentino son Aidoo, Augusto Solari o el joven lateral francés del filial Thomas Carrique.