Coudet continuará fiel a sus titulares

A nueve jornadas del final, el Celta está situado en mitad de tabla, a una distancia considerable de los puestos europeos y con el descenso bastante lejos. A pocos puntos de poder certificar la permanencia de manera oficiosa, al conjunto celeste todavía le restan dos meses de competición. El cuerpo técnico y los jugadores no quieren relajarse y tanto unos como otros han repetido en las últimas semanas la importancia que supone para ellos el hecho de superar los 53 puntos logrados la pasada campaña. Para ello tendrían que sumar 18 de los 27 restantes, una misión complicada pero no imposible. Coudet no tiene pensado agitar el equipo en el tramo final de Liga, más allá de variaciones obligadas por sanción o lesión y de algún cambio puntual en un partido concreto. El argentino cree en su núcleo duro y seguirá apostando por los titulares habituales.

Es habitual que los técnicos de los equipos sin nada en juego aprovechen las últimas jornadas del campeonato para dar entrada en sus alineaciones a los futbolistas que menos presencia han tenido en los meses previos. Bien para premiar a aquellos jugadores que han elevado el nivel de los entrenamientos durante todo el año o bien para probar a jóvenes de cara a la próxima temporada. No será así en el Celta. El Chacho da una importancia extrema a cada encuentro. Ganador nato, el de Buenos Aires no quiere dejar de pelear por cada punto en juego que tiene el Celta. Con un once que los aficionados se saben casi de carrerilla, las rotaciones están descartadas en Vigo. El hecho de que el filial esté jugándose sus opciones de clasificación para el playoff de ascenso a Segunda División, toda vez que parece que el primer puesto se ha alejado de manera casi definitiva en las últimas dos jornadas, hace inviable que Coudet pueda citar a los jóvenes canteranos formados en A Madroa. Íker Losada y principalmente Gabri Veiga o Miguel Rodríguez, que están cuajando una temporada excelente en Primera RFEF, acabarán la campaña a las órdenes de Onésimo. Tampoco parece que aquellos jugadores que están llamados a ocupar un papel importante el próximo lustro en el primer equipo vayan a cambiar su rol en las jornadas venideras. Orbelín Pineda, que llegó a Vigo en enero y a quien el club considera un jugador de primer nivel, apenas está contando con oportunidades sobre el césped. Hasta ahora, Coudet ha preferido darle más minutos a Nolito, un futbolista que no continuará en el Celta la próxima temporada y cuyo rendimiento ha ido decreciendo. Lo mismo ocurre en el eje de la zaga. En el último partido, frente al Betis, Araújo sintió unas molestias que le obligaron a solicitar el cambio. Su reemplazo no fue el joven Carlos Domínguez, sino que el entrenador argentino apostó por dar entrada a Murillo, futbolista cedido por la Sampdoria y que tampoco seguirá la próxima temporada. Coudet tiene los roles muy bien definidos y la situación clasificatoria no va a alterar su plan para lograr el objetivo de superar lo conseguido en la 21/22.