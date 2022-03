El Celta deja la faena sin rematar

Si lo partidos de fútbol pudiesen dirimirse a los puntos, el Celta habría ganado ayer al Betis. El conjunto de Cost gobernó la pelota, generó más juego que su rival y apenas concedió a los de Manuel Pellegrini opciones de hacer daño a Dituro, pero dejó la faena sin rematar. Faltó el gol y sin él el fútbol carece de gracia. Lo rondó Hugo Mallo y lo buscó sin desmayo Aspas, pero el capitán cruzó de más el disparo con Claudio Bravo vencido y el talento moañés, que lo hizo casi todo bien, tropezó en la finalización de la jugada. Y no solo él. Los celestes dominaron con claridad el juego en los tres primeros cuartos del campo, pero se equivocaron en los metros finales para trasladar su dominio al marcador. Faltó finura para llegar con claridad y contundencia para concretar la jugada.

La mejor noticia del fue la gran consistencia defensiva mostrada por el cuadro celeste, que firmó su undécima portería a cero del año y redujo a la mínima expresión las posibilidades de gol de un rival de tanto talento como el Betis. En 95 minutos, el flamante finalista de la Copa de Rey y quinto clasificado de LaLiga solo disparó dos veces contra el portal de Dituro. La primera, de Juanmi, tras una infortunada pérdida (más bien rebote) de Beltrán en medio campo, se perdió lamiendo el poste; la segunda, del incombustible Sergio Canales, la atrapó el portero celeste sin inmutarse.

Cautela bética

La cautela, pese al talante abiertamente ofensivo de ambos equipos, presidió muchos momentos del choque, sobre todo en las filas béticas. Acaso por las numerosas bajas que presentaba (ocho entre lesiones y sanciones) y la fatiga que arrastraba por la prórroga europea del pasado jueves, Pellegrini armó un once prudente. El Ingeniero desplegó su esquema habitual, un 4-2-3-1 con curioso movimiento de piezas, pues situó a William Carvalho por delante de la pareja de pivotes (Paul y Guido Rodríguez) y desplazó a Canales a la banda derecha. La estrategia, que perseguía fortalecer el medio campo bético y la maniobrabilidad del Celta funcionó bastante bien.

Los de Coudet llegaron con fluidez hasta los tres cuartos de campo, pero les costó mucho finalizar las jugadas. Brais y Aspas llevaron casi siempre la batuta. Se asociaron, a veces apoyados por Mallo y Denis, para abrir vías hacia la portería, pero se equivocaron en el último pase y rara vez lograron concretar la jugada con opciones claras de poner en apuros a un atento Claudio Bravo. La banda derecha fue casi siempre su marco de actuación. Sin Galán en el campo, el Celta se limitó a percutir por el costado diestro y ello le permitó al Betis concentrar su esfuerzo en cerrar el carril sabiendo que por el otro flanco los celestes apenas cargarían.

Fontán se redime

José Fontán no ha tenido una temporada fácil. Fue señalado públicamente por Coudet tras cometer un ingenuo penalti contra el Cádiz y excluido luego para la posición de central izquierdo por el técnico, que lo relegó a recambio de Javi Galán en el lateral zurdo y le impidió salir en el pasado mercado de invierno al carecer de relevo natural para el pacense.

El arousano tuvo que esperar su oportunidad a que Galán, que hasta esta última jornada era el jugador de campo con más minutos en LaLiga, sufriese un contratiempo.

La ocasión le llegó con la quinta tarjeta amarilla del extremeño en La Cerámica. Y el chico respondió cumpliendo con pulcritud el expediente. Al menos en lo relativo a la parcela defensiva porque la prudencia le impidió correr riesgos a la hora de proyectarse por su banda. Aun así, el joven canterano se las compuso para poner la más clara de las ocasiones de gol que tuvieron los celestes con un gran servicio al área que Mallo recogió en el segundo palo con Bravo vencido. Infelizmente para el Celta, el capitán cruzó en exceso el disparo y el balón acabó perdiéndose por la línea de fondo por unos pocos centímetros.

El debate de Orbelín

La escasa participación del único y flamante fichaje invernal con el Celta está generando todo un debate. Después de casi tres meses en el equipo, Coudet le ha dado en las dos últimas citas ligueras un puñado de minutos muy al final de los partidos, a pesar de la necesidad que había de marcar para modificar el resultado. El entrenador celeste considera que el mexicano necesita todavía adaptarse a una dinámica de trabajo a la que no está acostumbrado y que juzga imprescindible para que pueda encajar en su esquema de juego.

No es un argumento baladí el del Chacho, que conoce mejor que nadie los recursos de que dispone, pero ausente Cervi y con Nolito en tan bajo estado de forma, sorprende que el Maguito no tenga más minutos en este equipo, sobre todo si se considera que las alternativas (Brais a banda cambiada y Solari en la derecha, contra el Villarreal, y Beltrán como enganche y Denis desplazado a banda izquierda ayer) no resultan convincentes.

Undécima portería a cero

Seguramente lo mejor del encuentro es la undécima portería a cero firmada por Matías Dituro esta temporada. Suele decirse que el Celta es un equipo que destaca por su vocación declaradamente ofensiva y el talento de sus atacantes, pero Coudet lo ha convertido también este curso en un equipo consistente, al que resulta muy complicado hacerle daño. Y esto es un activo que no se puede soslayar.