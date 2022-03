El argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Celta, achacó el empate sin goles ante el Betis a la falta de acierto de su equipo, por eso dijo marcharse "con mal sabor de boca" porque, a su juicio, han perdido dos puntos.

"Generamos más que el rival pero nos faltó meterla. Son esos puntos que, más allá de que tengas un rival de jerarquía enfrente, se te escapan por falta de acierto. Nos hemos ganado un respeto que es bueno, pero también conlleva que los rivales vengan a meterse atrás", comentó el técnico celeste en rueda de prensa.

Coudet justificó la falta de minutos del internacional mexicano Orbelín Pineda porque todavía no ha superado el tiempo de adaptación que él cree que necesita para ser un jugador desequilibrante en LaLiga.

"No digo que sea malo o que no va a jugar, pero tiene que crecer, adaptarse al fútbol de aquí"

"No digo que sea malo o que no va a jugar, pero tiene que crecer, adaptarse al fútbol de aquí. Es un chico que tiene chispa, que tiene llegada, no es un negado, pero todavía tiene que crecer. Nosotros somos un equipo físico sin tener jugadores físicos", apuntó.

En este sentido, recordó lo sucedido con su compatriota Franco Cervi, a quien también le costó entrar en el once: "Todos tienen las mismas posibilidades pero vamos a llevar esto al tiempo. Cervi hasta que no estuvo bien no jugó, y su caso es el mismo. Es tiempo y trabajo".

Dituro: "Tuvimos las ocasiones más claras"

El portero argentino del Celta Matías Dituro consideró injusto el empate ante el Betis porque, afirmó, tuvieron las ocasiones "más claras" del partido, pero dijo que el punto es bueno porque dan continuidad a la buena racha en Balaídos, donde encadenan seis encuentros sin perder.

"Fue un partido duro contra un gran rival. Creo que llegamos a imponer nuestro fútbol. Fuimos superiores y tuvimos alguna que otra ocasión de las más claras del partido para poder abrir el marcador. No pudimos hacerlo y de ahí empate", comentó tras el choque.

"Creo que llegamos a imponer nuestro fútbol. Fuimos superiores y tuvimos alguna que otra ocasión de las más claras del partido para poder abrir el marcador"

El exjugador del Universidad Católica de Chile cree que su equipo está "en línea ascendente" y auguró "un buen final" de curso para los suyos pese a que se han quedado sin opciones de pelear por Europa y ya tienen la permanencia virtual.

"Defensivamente hemos crecido mucho, el equipo ha hecho un esfuerzo para dejar el arco a cero. Tenemos que seguir en esta línea, ahora tenemos dos semanas por delante para preparar el próximo partido que será muy difícil ante el Real Madrid", comentó.

Pellegrini: "El punto es bueno, veníamos de un traspié emocional fuerte"

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, dio por bueno el punto sumado por su equipo y no quiso poner como excusa las bajas: "Tenemos plantilla de sobra", admitió.

"El equipo dio la cara, compitió, no nos hicieron ningún gol y manejamos muy bien la parte defensiva, que es lo que priorizamos"

"Lo importante es que después de un traspié emocional fuerte en la Europa League, donde terminamos a las dos de la mañana, el equipo dio la cara, compitió, no nos hicieron ningún gol y manejamos muy bien la parte defensiva, que es lo que priorizamos", indicó en su comparecencia ante los periodistas.

El técnico verdiblanco admitió que a su equipo le faltó "algo de tranquilidad" para acabar con más precisión sus ataques, e insistió en que el punto es bueno porque "el Villarreal no ha ganado en Cádiz y sabemos que estas diez fechas van a ser muy complicadas porque todos aprietan".