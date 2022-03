El vigués Carlos Cela (Vigo, 1936) recibirá el domingo en su domicilio de la calle Bolivia un homenaje del Betis, el club en el que militó durante dos temporadas tras proclamarse máximo goleador del Mundial juvenil que la selección española ganó en Colonia en 1954. Cela recibió hace unos días una llamada informándole de que, aprovechando el partido del domingo en Balaídos contra el Celta, Rafael Gordillo, director de Relaciones Institucionales del club sevillano, se pasaría por su domicilio para agradecerle los servicios prestados hace más de seis décadas. “Sorprende que después de 65 años se hayan acordado de mí, pero lo agradezco igualmente. Después de tanto tiempo es todo un detalle”, celebra.

Cela tuvo una carrera tan intensa como meteórica y es uno de los pocos talentos del fútbol vigués que nunca ha defendido la casaca del Celta. Nacido en Vigo en 1936, se formó con las categorías inferiores del Rápido de Bouzas. Con 17 años se fue a estudiar Ciencias Económicas a Barcelona, donde Odilio Bravo, un amigo de la familia, lo reclutó para el Deportivo Universitario, equipo con el que se dio a conocer en el fútbol amateur.

Su buen desempeño en el conjunto barcelonés llamó la atención de los técnicos de la selección catalana y la abrió posteriormente la puerta de la selección española que disputó el Mundial juvenil en Colonia (Alemania) en 1954. Allí, en medio de un gran ambiente, con los estadios abarrotados, Cela se consagró como delantero. El vigués anotó 5 goles en 6 partidos (uno a Yugoslavia, Argentina y Alemania y tres a Portugal) y se convirtió en el máximo artillero del torneo. España disputó la final contra Alemania, la selección anfitriona, en la que jugaba un joven de Hamburgo llamado Uwe Seeler que años después se convertiría en una de las grandes leyendas de la Mannschaft. “Era un verdadero fenómeno, imparable en el área. Nos hizo dos goles en un abrir y cerrar de ojos. Pero luego, no sé cómo, conseguimos empatar”, recuerda Cela. El vigués hizo el 2-1 y cerca del final, con los alemanes celebrando el título, el sevillano Eugenio Álvarez estableció el empate que daba el título a España por mejor coeficiente de goles en ronda previa. “Fue increíble. De repente nos dimos cuenta que el empate nos valía, que éramos los campeones y aguantamos el arreón hasta el final”, evoca.

El título mundial le abrió a Cela de par en par las puertas del fútbol profesional. Varios equipos, entre ellos el Celta, llamaron a su puerta, pero fue el Espanyol el que finalmente se hizo con sus servicios. “El Espanyol me fichó y con 18 años debuté en Primera División, el día de Navidad, contra el Racing de Santander. Ganamos 1-0 y yo marqué el gol de la victoria”, rememora. Con el conjunto perico, el joven delantero olívico disputó aquella temporada cinco encuentros. Sus rivales fueron el Athletic, el Barcelona, al que también le marcó, el Deportivo y el Madrid, al que se incorporó la temporada siguiente. “Pagaron al Espanyol 150.000 pesetas, que en aquellos años eran una barbaridad y allí me fui con toda la ilusión del mundo. Fue como cumplir un sueño”, relata Cela. Pero el vigués nunca llegó a vestir la zamarra blanca en un partido oficial. Alfredo Di Stefano, uno de los más grandes de todos los tiempos, le cerró el paso.

Para no cortar su progresión, el Madrid lo cedió al Betis, donde coincidió con Eduardo Sobrado y Luis del Sol, y completó, con seis goles, una gran temporada, aunque el equipo sevillano no logró finalmente el ascenso a Primera división. Su carrera parecía lanzada cuando una lesión de rodilla truncó su carrera. “En la segunda temporada en Sevilla me lesioné del menisco. Me operó en Barcelona Juan Navés, que era el mejor médico de entonces, y volví a jugar, pero me resentí y la cosa ya no mejoró. Entonces una lesión de menisco era fatal. Te retiraba”, explica.

A la conclusión de su segunda temporada en el Betis, el Madrid volvió a cederlo. Tras un breve paso por el Tarrasa y el Jaén, regresó a Vigo. Se enroló entonces en el Gran Peña, pero la situación de su rodilla se hizo insostenible y Cela decidió colgar las botas con solo 23 años. “Un delantero no puede perder la confianza en su pierna. Tenía que forzar y cada ver que forzaba veía las estrellas. Jugué media temporada con el Gran Peña y ya tuve que dejarlo”, lamenta.

Carlos Cela es uno de los pocos casos de futbolistas vigueses que ha llegado al fútbol profesional sin pasar por el Celta. “Se dio la posibilidad, pero finalmente no se concretó. Llegué incluso a reunirme con Ricardo Zamora, que era el entrenador entonces, en las oficinas del club. El Celta estuvo interesado, pero ofrecía bastante menos dinero de lo que me daba al Madrid. Y además el Madrid era el Madrid”, desvela.

Tras su prematura retirada de los terrenos de juego, Cela se dedicó al negocio familiar como gerente de los Almacenes La Confianza, en la viguesa Calle del Triunfo. “Mi carrera en el fútbol fue corta, pero exitosa. Disfruté mucho de mi estancia en Madrid y en el Betis, donde fui feliz. Y algo debí de hacer bien allí porque 65 años después todavía se acuerdan de mí”, observa.

A pesar del agradecimiento que siente por el Betis y, en general, por los equipos que defendió durante su corta etapa como profesional, Carlos Cela confiesa que, en relación al partido de este domingo en Balaídos, tiene el corazón dividido: “En el Betis vive mis días más felices como jugador, pero el Celta no deja de ser el equipo de mi ciudad”.