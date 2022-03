“Los frutos de este proyecto irán siempre a mejorar el equipo de fútbol”

– ¿Sería capaz de explicar en un par de frases en qué consiste este proyecto?

–Un antes y un después. El proyecto supone una consolidación del Celta en el panorama deportivo nacional tratando de dar un salto a la internacionalización. Es lo que se pretende.

–A simple vista lo que se aprecia es que aún falta mucho por concretar.

–Exacto. Alguien me preguntaba hoy si podíamos considerar una pista de pruebas para el motor. Oye, pues no lo habíamos pensado. No significa que se vaya a hacer sino que lo podemos pensar o plantear. Empiezan a llegar sugerencias de fuera. Esto es lo que pretendemos. Tenemos una idea general que luego se va a complementar mucho. Con Phillips tenemos previsto hacer la parte de laboratorio, pero luego igual viene otra firma que quiera colaborar con nosotros en otros temas y lo vamos a considerar. Es difícil que la gente lo pueda entender en su complejidad. Pero pedimos a todo el mundo que cierre los ojos y piense que cualquier cosa relacionada con el deporte tiene cabida en este proyecto.

–El proyecto se parece poco al que se presentó hace unos años. ¿Qué ha pasado?

–Ha pasado que somos innovadores y nos gusta exponer y pensar en futuro. Pensamos en el contenido que podría tener al margen de las instalaciones para los equipos. Creemos que es un elemento que podemos aprovechar. Pruebas con CeltaLab que han salido bien y la idea ha ido evolucionando hasta llegar aquí. Nos falta incorporar más, pero tenemos los elementos indispensables para hacer este proyecto diferente y que va a cambiar el deporte en Galicia, la cultura del deporte en Galicia...Innovación, asesoramiento, colaboración con las federaciones, buscar la mejor alternativa para que el deporte crezca. Iremos de la mano con el cluster del deporte en Galicia. Habrá instalaciones como el Arena que dará cabida a competiciones y eventos importantes. Ya no será un problema no disponer de una instalación como ésta...las posibilidades son enormes.

SECCIONES: “No entra en nuestros planes crear nuevas secciones; preferimos ayudar a los clubes que ya existen”

– Es fácil entender la parte de los campos, del pabellón, de la residencia...pero cuesta más lo que tiene que ver con el campo de la innovación.

–Afecta a cualquier rama de innovación, diseño, formación, medicina. Cualquiera puede venir a hacer un proyecto avalado por nosotros. Posteriormente, dentro de lo que es la Fundación Galicia Sports 360 lo desarrollarán. Y será ahí donde entren universidades, CSD, COE. Ellos elegirán los proyectos que son más factibles y más importantes. Y luego habrá un club de inversores, entre los que estará el Celta, que es de donde van a llegar los beneficios. En unos proyectos se invertirá para que se desarrollen. Nosotros le decimos a aquella gente que tenga un proyecto relacionado con el deporte que aquí hay una empresa que puede apoyarte, que te puede ayudar en la financiación y que te cede las instalaciones para que lo desarrolles. Creemos que puede haber gente de muchas zonas del mundo desarrollando sus planes y sus ideas con nosotros. De ahí saldrán proyectos importantes que nos ayudarán a generar beneficios y como esto es cien por cien del Celta la parte que produzca serán ingresos recurrentes para tener mejor plantilla en el primer equipo.

–El fin es ganar dinero.

–El tope salarial no tiene que ver con el dinero. La Liga te permite mejorar la plantilla si subes tu presupuesto en base a tus ingresos recurrentes y por eso hemos buscado fórmulas para aumentar eso. Si nos quedábamos donde estábamos no podíamos tener más recursos para el equipo. Todos los beneficios de Galicia Sports 360 serán para el Celta.

–Es fácil pensar que esto también puede ser una operación para aumentar el valor del club.

– Si a mí alguien me viene a comprar el club me comprará el Celta. ¿Para qué quieren esas instalaciones? Esto es una idea del Celta para proyectar la ciudad, el área metropolitana y a Galicia. ¿Por qué me van a pagar si ellos no tienen ese concepto? De hecho no hay equipos de fútbol que tengan algo similar. Es una apuesta a futuro, hacia la consolidación. Yo pude haber vendido el club. ¿Me van a pagar más por unos terrenos que solo sirven para hacer deporte? No lo creo. La gente es libre para creer lo que quiera.

–¿Le ha exigido la Xunta garantías de que se va a desarrollar en su conjuntos, para garantizarse que no será algo que se quede a medias?

–La Xunta debe aprobarlo y luego nos dirá las condiciones y nosotros estamos dispuestos a cumplirlas. El proyecto no solo marca una época en el Celta sino también en la concepción del deporte a nivel clubes. A lo mejor en el futuro vemos otros haciendo cosas parecidas en su territorio. Nosotros procuramos ir en vanguardia, trabajar a largo plazo. Y este proyecto entiendo que cumple con ese fin, mejorar el Celta, mejorar su parte deportiva y sus recursos. Si además ayudamos al deporte como pensamos pues es un orgullo y una satisfacción. Ojalá podamos decir en el futuro que hemos contribuido al crecimiento del deporte en Galicia y a aumentar el PIB de Galicia en el deporte.

– ¿Qué condiciones ha puesto la Xunta?

– Te marcan unos tiempos y unas inversiones a realizar. Siempre tienen la potestad que si no cumples se deshaga el proyecto o se anulen las licencias. La Xunta tiene la seguridad de que nosotros lo vamos a hacer y nosotros la seguridad de que las condiciones las vamos a poder cumplir.

–Pensando mal...¿con la declaración de interés autonómico no se busca una cobertura legal para desarrollar una parte concreta como pueden ser los campos de Afouteza?

–No. La parte de la ciudad deportiva se va a regularizar sin problema porque había un problema con el tráfico a cuenta del posible centro comercial. Al desaparecer ya no hay ningún problema.

–¿La Xunta ha pedido alguna garantía sobre la propiedad del club en el futuro?

–Tampoco tiene importancia. En los dieciséis años pude venderlo y he tenido ofertas para hacerlo. Yo no voy a estar eternamente y no sé qué pasará con mi descendencia y la idea que tengan mis hijos y mis nietos sobre qué hacer en el Celta. Eso no lo puedo garantizar jamás. Es como si lo vendo ahora. ¿Cuál es la diferencia? Al revés, me tienen que pagar más dinero por algo que a lo mejor no es importante para ellos. Si esto fuese importante para los dueños de equipos de fútbol la mayoría de ellos ya lo estaría haciendo, pero no es así. Hay que tener disposición, idea y recursos para hacerlo y muchos no están en esa situación.

–Pero es indiscutible que esto aumenta el valor del club.

–Si yo fuese comprador buscaría un equipo de fútbol, no uno ligado a unas instalaciones que a lo mejor no me convencen. Eso sería un hándicap para venderlo. Cuando iniciamos este proyecto dije que no podremos parar la movilidad de los equipos. Lo vemos en Estados Unidos continuamente. Cambian de sedes. La ley permite que suceda en España. Si hacemos todo esto nadie se va a llevar el club de aquí. ¿Qué hace con todo lo que tiene, a quién le interesa, qué compradores habría? Esto le da una solidez al club y un asentamiento en el área metropolitana enorme.

– ¿Espera mucho movimiento en contra?

– Es un problema que estará ahí y que tendremos que solucionar. Creo que nadie le puede poner pegas a este proyecto. Se irán a lo personal. Estoy preparado para recibir todos los golpes, porque he recibido tantos desde que estoy en el Celta que uno más, venga de donde venga, no me va hacer mella para seguir con esta idea hasta el fondo. Si alguien pone pegas a este proyecto o lo desconoce o no le preocupa el proyecto sino fastidiar bien al Celta, bien a Carlos Mouriño. Yo estoy dispuesto a recibir todos los ataques que quieran, pero el proyecto no debería. Solo hay que ver la reacción que ha suscitado, los apoyos que ha recibido en estas primeras horas. Habrá quien diga que no es un buen proyecto, sabemos que habrá quien lo diga, pero también sabemos los motivos que hay para decirlo.

TAMEIGA: “He pedido una reunión con los comuneros y espero llegar a un acuerdo con ellos”

– ¿Tiene solución sus diferencias con los comuneros de Tameiga?

–Nunca he considerado rota la relación con ellos. Hicimos una propuesta y no la aceptaron. Luego hicieron sus manifestaciones, que me parece bien, y no ha sucedido nada más. Cuando supe que ya íbamos a presentar los papeles solicité una reunión con Tameiga y estoy esperando a que me den respuesta. Estoy dispuesto a hablar con ellos, jamás me he ocultado y mucho menos para reunirme con la gente de Tameiga. He pedido la reunión y si me la dan trataremos de llegar a un acuerdo.

– Detrás de todo esto aparece la posible expropiación.

–Nosotros tenemos un precio pactado con Pereiras, a quienes también afecta, que es muy superior al que corresponde por la expropiación. Yo creo que será fácil llegar a un acuerdo, pero no depende de mí. El sistema con Tameiga será parecido. Ofreceremos más que lo que supone la expropiación y por eso confío en llegar a un arreglo. Estamos en la mejor disposición para hacerlo, pero depende de ellos.

–Si se declara de interés autonómico desaparece Fomento de la ecuación que era también uno de sus obstáculos.

–Matizo. Nuestro problema no fue Fomento; nuestro problema fue el alcalde de Vigo. Actuó de forma premeditada. Fomento da un informe porque el alcalde de Vigo se lo pide así. No tiene ni pies ni cabeza. Se lo piden y lo dan. Nuestro enemigo no fue Fomento sino el alcalde.

–En ese sentido ¿le sorprendió la respuesta positiva del CSD que está en manos socialistas?

–El proyecto no es de un partido ni de unas siglas. No solo es bueno para Galicia, sino también para toda España como lo demuestra el respaldo que ha recibido de organismos como el CSD o el COE. También digo que si a lo mejor alguna persona se hubiese enterado de que estábamos trabajando en este proyecto nos lo habrían torpedeado. Sin embargo, nos hemos encontrado con un apoyo gigantesco, algo normal al tratarse de un proyecto de esta magnitud.

ARENA: “Será el estadio del Celta B, pero también lo utilizaremos para otras actividades deportivas y culturales”

–¿El Celta B va a jugar en Mos?

–Lo que llamamos Arena será el estadio del Celta B. Sus dimensiones son las de un campo de fútbol y ese será el terreno en el que jugará los partidos. Lo que pasa es que es una instalación que tendrá la capacidad para adaptarse para diferentes deportes, conciertos y eventos de diferente clase. En nuestra área falta una instalación de estas dimensiones y con capacidad para un número similar de espectadores. Hemos analizado que en A Coruña tienen 26 conciertos privados de aquí a abril; en Vigo hay dos o tres. Ahí estaremos nosotros para que no perdamos con el resto de ciudades.

–¿La zona comercial desaparece del todo?

–Sí, salvo los usos que podamos utilizar debajo del Arena como en cualquier estadio o las tiendas oficiales.

–¿Se habría hecho sin CVC?

–Sí se hubiera hecho. CVC no existía cuando comenzamos a pensar en la ciudad deportiva. Esto nació mucho antes del fondo. CVC acelera los plazos y permite hacerlo más rápido.

–¿Qué diferencia de plazos hay sin y con CVC?

–Los plazos depende de lo que vayamos a hacer y de los permisos. Creemos que por la normativa de la Ley del Suelo nuestra primera actuación coincida con el aniversario del Celta, el próximo verano. Tenemos un poco más de un año para preparar los trámites y complementar el proyecto con todo lo que vamos a hacer.

–¿Pero no tienen una previsión de lo que puede llevarles?

–Primero nos ocupamos de saber si lo que estábamos haciendo cumplía todos los requisitos de la ordenación urbanística. Una labor de campo de dos años. Ahora tenemos que entrar en otras cuestiones. Si hacemos un Arena sencillo podemos tardar un año, pero si la hacemos tal y como tenemos pensado pues a lo mejor tardamos el doble. Las magnitudes no son las mismas. No es lo mismo hacer una instalación solo para que jueguen equipos que la que pretendemos poner en marcha nosotros. El desarrolador del proyecto y las constructoras serán las que nos dirán el tiempo que necesitan. Pero creo que en seis años debería estar al cien por cien acabado

–¿Hay posibilidad de que el Arena crezca en el futuro y puede acabar siendo el estadio del Celta?

–No. Lo máximo que nos autoriza la Xunta son 10.000 espectadores.

–¿Tienen un cálculo de lo que puede generar toda la instalación?

–Primero hay que concretar las inversiones que son rentables y las que no. Las carreteras no son rentables, los campos de los chicos tampoco. Hay que hacer rentable la universidad, las residencias, los laboratorios, la Arena. Los estudios están avanzados y estamos seguros de que generarán una importante rentabilidad para el Celta, pero aún nos faltan detalles.

– ¿Esto va a necesitar alguna clase de reestructuración interna?

–Sí. En los próximos días lo vamos a ver. Llevamos dos años trabajando en si podíamos hacer este proyecto. Ahora que sabemos que podremos hacerlo tenemos que empezar a entrar en los detalles. Uno de ellos es ver cómo nos organizamos internamente. A un Celta como el actual, en plena expansión, no podemos pensar en añadirle la puesta en marcha de un proyecto como éste con la misma organización. Aquí hay gente buena, pero no dan para más. Algo tendremos que hacer.

– ¿Habrá una cabeza visible de este nuevo proyecto?

–Nuestra organización es vertical. Por tanto el director de todo el proyecto seguirá siendo el director del Celta. Podemos poner gestores, una persona encargada del proyecto…lo veremos. Pero al final estarán el presidente y el director. A partir de ahí buscaremos la fórmula para funcionar mejor.

–Y ganar dinero.

–No podemos perder la parte sentimental, pero este proyecto nace para producir beneficios para mejorar el equipo de fútbol. La parte sentimental, que es tener un buen equipo de fútbol, va a recoger todos los frutos de este proyecto.

–¿Cómo pueden ayudar a los equipos de la zona?

–Cuesta cambiar la mentalidad. Le decimos que si quieren sobrevivir en el tiempo deben cambiar la mentalidad y adaptarse a lo que está viniendo. Solo quedarán los que lo hagan. Toda esa gente que se desloma para cuidar el equipo de balonmano, de fútbol…desaparecerán. Hay que poner mecanismos al servicio de todo el deporte. Pero claro, eso obliga a cambiar muchas mentalidades porque hay gente que no lo entiende. Cuesta trabajo decirle a un presidente de club modesto que se ocupa de todo que tú le puedes ayudar a hacer mejor las cosas.

–¿Qué respuesta están recibiendo por ahora?

–Muy buena. Mejor incluso de lo que esperábamos. Es un proyecto importantísimo que trasciende. Es un proyecto de otra dimensión, que pone al celta como pionero en el fútbol español. Hemos ganado en el fútbol una fama de gestión, seriedad, de hacer cosas bien...creo que eso lo vamos a trasladar al deporte en general. No es posible que Vigo apenas tenga equipos en la máxima categoría de sus deportes y es la ciudad más importante de Galicia.

–¿Y el fútbol femenino, para cuándo?

–Si algo tengo es que no me engaño jamás a mí mismo. ¿Qué le supone al Celta coger 50.000 euros de su presupuesto y dárselo…al mismo Mos? Y que lleve el nombre del Celta. Mira qué bueno soy que ya he cumplido que tengo equipo femenino. Pues no; no habré hecho nada. Podré tardar tiempo, pero si quiero ayudarle tengo que hacer algo grande. ¿Cuál es nuestra idea? No lo tenemos contemplado en Afouteza, pero sí tenemos contemplado que si sacamos de A Madroa a los equipos de fútbol infantil A Madroa tiene que ser la formación más importante de toda Galicia de fútbol femenino. Ahí no habrá un equipito sino doscientas niñas que ayuden a surtir de jugadoras a todos los equipos de la zona. Comprando un nombre no ayudamos al fútbol femenino. Sí lo haremos montando un proyecto tan grande como el que hay con los niños. Y a eso voy a dedicarme.

–O sea, que cuando salgan todos los equipos de A Madroa para ir a Afouteza llegará el momento del fútbol femenino.

–Así es.

–Han pasado dieciséis años desde que compró el Celta. Su plan ha cambiado considerablemente.

–Me equivoqué cuando dije aquello del título. No es que deje de pensarlo porque esa ilusión hay que mantenerla siempre. No es que seamos ambiciosos, somos realistas.Si esa ambición, ese sueño, podemos llevarlo a la práctica se redondearía el éxito. Pero esto que ponemos ahora en marcha es un legado extraordinario para el Celta, para Vigo, el área metropolitana y Galicia.