Manuel Agudo, Nolito, no pierde el buen humor aunque su protagonismo en el Celta haya decaído en los últimos meses en la que parece vaya a ser su última temporada en el club. “Simplemente me siento un privilegiado”, proclamó ayer el atacante de Sanlúcar de Barrameda al ser entrevistado por Celta Media tras haber cumplido el pasado sábado en La Cerámica su partido número 175 con el Celta. “Soy muy feliz de pertenecer a esta familia y de haber logrado esos 175 partidos. Ojalá que sean algunos más, si Dios quiere”, declaró.

El extremo reiteró que, con independencia de lo que pueda suceder con su futuro, el Celta es el club de su vida. “A lo largo de mi carrera ha sido el club en el que mejor he estado, en el que más feliz he estado, en el que me he sentido querido por la gente, por la directiva, por mis compañeros. Es un club que lo llevo en mi corazón y lo llevaré siempre”, afirmó.

Nolito, que el pasado sábado recuperó la titularidad frente al Villarreal tras 13 partidos como suplente, quiere exprimir al máximo todos los encuentros que pueda disputar con la zamarra celeste. “Ojalá pueda jugar algunos partidos más con el Celta. Al equipo lo veo bien. El otro día perdimos con el Villarreal, que yo creo que no merecimos perder. Tenemos que seguir. Ahora tenemos un rival muy difícil como es el Betis”, dijo.

Aunque la posibilidad de conectarse a la pelea por Europa parece ahora remota, Nolito aboga por dar lo máximo en el campo en los diez partidos que restan para que la Liga eche el telón. “De aquí a que termine la temporada tenemos que conseguir los máximos puntos posibles y dar una alegría a la afición, a los familiares, a nosotros. Tenemos que ganar los máximos partidos posibles y lograr el mayor número de puntos que podamos”, destacó el sanluqueño, que pone ya la vista en el Betis: “El Betis es un duro rival, pero nosotros estamos en Balaídos, con nuestras gente, e intentaremos que los tres puntos se queden aquí”.