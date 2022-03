Aire nuevo para la banda izquierda

Eduardo Coudet va a tener que reestructurar su banda izquierda de cara al partido del próximo domingo ante el Betis. Contra el Villarreal, Javi Galán y Franco Cervi, este último desde el banquillo, vieron su quinta amarilla de la temporada y deberán cumplir un partido de sanción frente los verdiblancos. El argentino, además, se quedó sin jugar esta última jornada por una fascitis plantar, dolencia que ya había sufrido meses atrás pero que ahora le privó de saltar al césped de La Cerámica. A falta de un parte médico oficial y de conocer la evolución de su lesión, se espera que el argentino sí pueda estar en plenitud de condiciones contra el Real Madrid a comienzos del mes de abril. Lo que es seguro es que ninguno de los dos zurdos jugará esta semana, un verdadero quebradero de cabeza ya que ambos son piezas indiscutibles para el Chacho.

Especialmente dura es la baja de Javi Galán. Tal es su importancia dentro del equipo que no solo ha salido de titular en los 28 encuentros de Liga disputados hasta la fecha, sino que es el jugador de campo de toda la competición que más minutos acumula en sus piernas. Hasta ahora suma 2.400, y es que el pacense tan solo ha sido sustituido en dos ocasiones este curso -en el descuento ante el Atlético en la primera jornada y contra el Rayo en noviembre con media hora por jugar-. Precisamente ante los vallecanos le sustituyó José Fontán, que ahora tiene todas las papeletas para entrar en el once.

El canterano de Vilagarcía ha visto esta campaña como su participación ha caído en picado. El joven zaguero se plantó en el mes de agosto como uno de los centrales del primer equipo, casi en igualdad de condiciones para ser titular que Araújo, Murillo y Aidoo. De hecho, salió de inicio en la primera jornada ante el Atlético de Madrid, donde disputó los noventa minutos. Una inoportuna lesión muscular le apartó de las convocatorias en las siguientes semanas y a su vuelta, regresó a la titularidad ante el Cádiz. Ese día Fontán cometió un ingenuo penalti en la primera mitad y Coudet le sustituyó en el descanso. Al término del encuentro, el argentino señaló su actuación en sala de prensa. “Nos ha castigado la juventud de Fontán. Ha sido un penal innecesario”, apuntó aquel día el técnico argentino.

Desde entonces, su participación en Liga se reduce a la mencionada media hora ante el Rayo Vallecano a comienzos de noviembre, diez minutos más en la jornada 14 por una lesión de Aidoo y el descuento jugado contra el Betis el pasado 2 de enero. Ahora, casi dos meses y medio después, tiene todas las papeletas para ocupar el lugar de Galán. La otra opción, mucho más improbable, sería la colocación de Kevin a pierna cambiada. La alternativa de Pampín está plenamente descartada ya que no es un jugador del agrado de Coudet, que antes ha preferido llevar a Medrano en alguna convocatoria.

También claro parece el recambio de Cervi en el carril zurdo ofensivo. Nolito, que inicio la temporada como titular, ya ocupó su lugar hace 48 horas contra el Villarreal, por lo que lo más probable es que repita titularidad. Su participación, al igual que ocurre con Fontán, ha ido decayendo con el paso de los meses hasta el punto de no participar en tres de los últimos cinco partidos del equipo celeste. La otra opción dentro del primer equipo es Orbelín Pineda. El mexicano llegó a Vigo con la vitola de ‘crack’ precisamente por sus notables actuaciones como volante zurdo tanto en Cruz Azul como en la selección mexicana. Sin embargo, por ahora no se ha ganado la confianza de Coudet, que en los más de dos meses que lleva entrenándose a sus órdenes tan solo le dio media hora contra el Levante y cinco minutos el pasado fin de semana frente al Villarreal. Lo que sí parece más probable es que participe en algún momento del duelo ante los verdiblancos.

Lo que sí está claro es que Coudet tendrá que alterar su once preferido, esta vez por obligación. Y es factible pensar que en las próximas semanas haya más cambios ya que Santi Mina, Denis Suárez y Araújo, piezas importantes del Chacho en sus esquemas, tienen cuatro amarillas en su haber y están amenazados de suspensión si ven una tarjeta más.

Dos años con dos ausencias por acumulación de amarillas

Javi Galán es un jugador que cuida mucho su físico y que además tiene fortuna con las lesiones. En las últimas dos temporadas lo ha jugado todo. Bueno, casi todo. El curso pasado, cuando militaba en las filas de la SD Huesca, el pacense disputó 37 de los 38 encuentros del campeonato doméstico, 34 de ellos como titular. En sus piernas quedaron registrados 3.067 minutos de juego, una de las cifras más elevadas entre todos los clubes. Su único lunar llegó justamente en la última jornada, en la que el equipo aragonés se jugaba la permanencia y él no pudo ser de la partida tras recibir una semana antes su quinta amarilla de la temporada. La SD Huesca intentó por todos los medios que se la retirasen, pero no tuvieron fortuna y Galán vio el descenso de su equipo desde la grada. El de Badajoz hizo las maletas este año rumbo a Vigo. Deseo de Felipe Miñambres y Eduardo Coudet, el club desembolsó alrededor de cuatro millones por sus servicios. La apuesta económica ha ido ligada a su importancia dentro del equipo, ya que no se ha perdido un solo encuentro de Liga hasta ahora. El primero será el próximo domingo ante el Betis, donde deberá cumplir sanción por ver cinco cartulinas hasta la fecha. Además de ser un jugador limpio, que va al corte con nobleza y que sufre muchas más faltas de las que comete, Galán es un deportista que se cuida mucho en cada una de las sesiones de entrenamiento de Mos. Habitual en el gimnasio de la ciudad deportiva, el lateral zurdo trata de trabajar lo máximo posible fuera del terreno de juego para prevenir cualquier lesión. Y le funciona, porque en los últimos años no se ha perdido ningún encuentro por problemas físicos.