No mereció perder el Celta en el recuento de las ocasiones. Arrancó con brío cada periodo. Y concluyó apretando al Villarreal. Desperdició demasiado tiempo, sin embargo, tras el gol. Minutos insulsos, de partido clausurado pese a la estrechez del marcador. Coudet contribuyó a alimentar esa sensación. Ya le pasó ante el Atlético. Él sería feliz en un fútbol sin sustituciones tácticas, como el previo a 1967. Las pocas que realiza están regladas y tasadas en quién y en cuándo. Apenas ha diseñado un par de combinaciones, como la introducción de Tapia y Solari para defender ventajas. A Coudet, en suma, le cuesta mucho desmontar sus estructuras. No es casual su amor a la cábala y que busque una trama coherente en todos los acontecimientos de la vida. Se agita mucho en la banda pero poco en la pizarra. Le tiene pánico al desorden. Seguramente es lo que está penalizando a Orbelín Pineda. Pero es justo lo que el partido requería contra la abulia del 1-0. Y de hecho, aunque el mexicano no tuviese una incidencia directa, ese puñado de minutos en que se modificó el dibujo fueron los que reabrieron la opción del empate. El caos propio es en ocasiones la única forma de provocar el caos ajeno. Eso también es la vida.

Virtudes y defectos No siempre se le cumplen los deseos al Chacho en su cortejo a la fortuna. Pidió un 4-3 ante el Mallorca y se lo concedió. No le gusta la expresión “tierra de nadie”, en cambio, y es la propiedad inmueble en la que residirá, salvo sorpresa mayúscula, hasta final de temporada. Europa se le aleja a nueve puntos en el mejor de los supuestos. El descenso estará a diez como mínimo a la conclusión de la jornada. Al Celta le queda sumar una victoria para asegurar la permanencia. A partir de ese instante el reto consistirá en mantener el nervio competitivo. De Coudet cabe esperar que insufle energía. Lo mejor de su obra es el carácter que le ha transmitido a la escuadra y la fe que el núcleo duro de la plantilla le tiene. Lo peor, su particular gestión de los recursos. El partido condensó esos virtudes y vicios. El bajo número de lesiones y sanciones ha permitido manejarse a Coudet en sus términos. Ante el Betis no dispondrá de Cervi y Galán. Será interesante ver cómo reconstruye todo un flanco. Conflictos territoriales Existe “caso Orbelín”. Como tal puede denominarse un fichaje estratégico para el club, de un internacional mexicano de prestigio, que desde enero solo ha jugado media hora y un descuento. Y resulta inquietante; no por la gestión en sí de un jugador, quizá todavía en proceso de adaptación, sino como síntoma. Coudet es inteligente. Rentabilizó al máximo su primera campaña. Rescató al club de dos años y medio al borde del fracaso. Aprovechó el anhelo de estabilidad en el entorno. Ha acaparado más poder que ningún entrenador bajo el mandato de Mouriño. Es un técnico carismático, autor, y al que le gusta proteger su territorio. Lo hace sin enfados ni divorcios. A Miñambres le arrancó los fichajes que deseaba, dentro de las opciones financieras del momento. Y con Orbelín dejó claro desde el primer momento su falta de entusiasmo. Afirma ahora que trabaja en una reconversión cuando Orbelín, según la dirección deportiva, ya venía dotado de polivalencia. Miñambres ya no está. Y el departamento se reestructurará de manera muy diferente. Al frente, independientemente del cargo, estará Luis Campos. Un ejecutivo con poder. Un contrapeso al Chacho. Alguien que también querrá dejar su sello. De la dialéctica que se establezca entre ellos depende mucho el éxito del proyecto y con la cantera en vilo. El buen ojo de Emery A Emery, en cuanto a valoración, le perjudica su personaje; ese señor tan peculiar en su vestimenta, su peinado, sus expresiones... Es un gran entrenador, muy dúctil, capaz de construir equipos rocosos y otros más creativos. Y en el caso del Villarreal, de lograr que esas dos almas convivan en armonía. La flexibilidad le permitió replegarse inicialmente ante el Celta, buscando los espacios a la contra, y a los pocos minutos elevar la presión como la del propio Celta. A los celestes se les atragantó ese oleaje amarillo yendo y viniendo. Emery había detectado además que la fragilidad defensiva de su rival estaría en el flanco derecho, con un Kevin sin minutos. Así que el Villarreal atrajo una y otra vez al Celta al lado contrario para luego cambiar el juego, aprovechar la excesiva basculación viguesa y buscar el cara a cara de Danjuma e incluso el dos contra dos incluyendo a Pedraza y Brais. Fue su principal y casi único recurso para generar peligro. Poca finalización El fútbol es un ajedrez peculiar. Las piezas tienen voluntad propia. Coudet ya ha aceptado en alguna ocasión que su equipo debe culminar mejor las jugadas.Asegura que trabajan en ello. Pero aunque la producción goleadora del Celta es notable –la octava mejor de la categoría– y aunque ayer Brais, Mina y Aspas acariciasen el gol, el equipo transmite muchas veces una obsesión combinativa ya en rango de remate que a veces esteriliza su dominio del balón.