Eduardo Coudet llega muy motivado a un partido que puede marcar el devenir de la temporada del Celta. Enfrente estará el Villarreal, séptimo clasificado de la Liga a siete puntos de los vigueses. De ganar la Copa el Betis, su plaza daría acceso a disputar competiciones europeas la próxima temporada, un caramelo que quiere saborear el técnico argentino, que no obstante sabe de la dificultad de su oponente de hoy. “Es un partido difícil ante un rival de Champions. No descubro nada al hablar de la jerarquía de su plantilla, de sus jugadores o de su entrenador. Los hemos enfrentado y siempre presentan variantes respecto al partido anterior que hemos jugado. Será de gran exigencia”, apuntó el Chacho ayer en rueda de prensa.

El entrenador celeste aseguró ayer que Kevin será de la partida, pero no quiso desvelar si hará más variaciones en el once. Lo que sí abordó fue su política de sustituciones una vez arranca el encuentro. Poco dado a realizar los cinco cambios permitidos, Coudet explicó las razones. “A veces, según cómo está el partido, buscas tratar de tener la solución en el momento que te pide el encuentro. Nosotros no tenemos mucha gente de duelos individuales, sobre todo con el balón”, comentó el preparador, que además argumentó sus decisiones por la forma en la que está conformada la plantilla. “Si ves que el equipo está bien, es difícil modificar. De todos los suplentes, el otro día tres eran centrales -Carlos, Murillo y Fontán-. Somos un equipo con poca altura y a veces, entre tener que cambiar a uno o a otro, intentas no modificar el juego aéreo. No puedo perder toda la altura que tengo a balón parado, que no es tanta. A veces jugamos con tres o cuatro enanos y lo tienes que compensar”, explicó.

Uno de los nombres propios de las últimas semanas es el de Orbelín Pineda. Único fichaje del mercado invernal, al mexicano le está costando entrar en el equipo y apenas ha participado en un encuentro con la camiseta celeste. La competencia en su puesto es muy alta, por eso Coudet está trabajando con él para que se adapte a otras demarcaciones. “Orbelín juega en una posición donde ya teníamos a dos. Estamos intentando trabajar para que se sienta cómodo como un segundo punta porque es un futbolista con explosión y que tiene buena llegada. Lo tenemos que readaptar”, apuntó el Chacho.

El míster del Celta se volverá a reunir en un terreno de juego con Lo Celso, futbolista al que hizo debutar en Rosario Central y que se encuentra cedido en el Villarreal por parte del Tottenham. Un reencuentro muy especial para Coudet. “Es una alegría volver a cruzarse con gente que uno quiere”, señaló. También conoce a Luis Campos, que negocia con el club para ser el nuevo jefe de la secretaría técnica, pero el míster argentino no se quiso mojar sobre su figura.