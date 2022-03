El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, señaló en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en La Cerámica (1-0), que se van con "mal sabor de boca", ya que argumentó que su equipo tuvo ocasiones para haber logrado un marcador más favorable.

"Nos vamos con mal sabor de boca, merecimos y generamos situaciones. Nos generaron poco, si bien sabemos que son jugadores buenos. Hemos ganado y perdido duelos, pero creo que merecíamos más. Hemos tirado mucho a gol, tenemos que seguir trabajando y con las sensaciones que tenemos son las de que vamos a ganar más que perder", explicó.

"A los jugadores les he dicho que hay que seguir. Jugábamos con una gran rival, pero creo que merecíamos más. Hemos perdonado y hemos perdido. Pero el equipo siempre lo intentó y siempre generó. Hemos dado todo", recalcó.

El técnico argentino añadió que "vinimos a ganar y tocó perder. Nuestro primer objetivo es salvar al equipo y vamos a pensar en el siguiente partido. Apuntamos a ganar el próximo partido. Hoy no ha podido ser ante un gran rival".

Fran Beltrán: "Hay que seguir porque éste es el camino"

El centrocampista del Celta de Vigo Fran Beltrán señaló tras la derrota por la mínima de su equipo en La Cerámica que, pese a perder, han de seguir por este camino, ya que ofrecieron buenas sensaciones ante el Villarreal.

"Ha sido un partido disputado, sobre todo segunda parte, hemos tenido ocasiones los dos, ellos han metido y se han llevado el triunfo. Hemos jugado contra un equipo de Champions y hemos podido dar la cara, hay que seguir porque éste es el camino", señaló en declaraciones a Movistar.

"Hace tres o cuatro partidos no teníamos muchas ocasiones y ahora las estamos generando, en el anterior partido entraron cuatro y hoy no aunque hemos tenido ocasiones, pero hemos de seguir así", insistió.

Pese a que con esta derrota el Celta se aleja mucho de la zona europea, el centrocampista indicó que "nos podíamos haber llevado algo de aquí, pero esto no ha acabado y todavía queda mucho".

Emery: "Es una buena victoria en un partido muy complicado"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, indicó en rueda de prensa tras el triunfo de su equipo ante el Celta en La Cerámica que lograron una "buena victoria" en un partido "muy complicado".

"Partido de dificultad para los dos equipos. Los dos con características muy marcadas. Hemos hecho un muy buen partido defensivo en la primera parte. Hemos sabido cerrar sus salidas. No hemos generado mucho en la primera parte, por lo que era una partido de paciencia", explicó

"Ellos han empezado bien en la segunda, por lo que nos exigía tener acierto. El gol ha sido una gran jugada y esos han sido los mejores minutos. Ellos han tenido ocasiones hasta el final. Partido complicado y una gran victoria muy trabajada", añadió.

Preguntado por la sustitución al descanso del capitán Raúl Albiol, comentó que "tiene molestias en el isquio, no es una lesión, pero no le gustaban las sensaciones. Por lo que no hemos arriesgado y esperamos que no vaya a más".

Pese al importante próximo encuentro de Liga de Campeones, ante la Juventus en Turín donde se jugarán el pase a los cuarto de final, indicó que "hemos puesto al mejor equipo que hemos podido".

"No hemos pensado en la Juve, veremos qué pasa. Pero lo importante es la Liga y en ella debemos estar en puestos que nos permitan luchar por las plazas europeas. Por ello, hemos centrado el partido en la liga y en nada más", finalizó.

Parejo: "Nos vamos con buenas sensaciones para lo que viene entre semana"

El centrocampista del Villarreal Dani Parejo, autor del gol de la victoria ante el Celta de Vigo en La Cerámica, indicó tras el partido que se van con buenas sensaciones de cara al vital encuentro de la próxima semana en Turín ante la Juventus, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Ha sido un partido difícil, veníamos de una derrota tras una buena racha y ahora cada vez queda menos y es más difícil ganar. Hemos jugado ante un gran equipo como el Celta, hemos mantenido la puerta a cero y nos vamos con buenas sensaciones para lo que viene entre semana", explicó a Movistar.

"Nos jugábamos mucho, nos hemos respetado un equipo al otro y la segunda parte ha sido mas abierta, con ocasiones para ambos. Nosotros hemos materializado una y contentos con los tres puntos", apuntó.

"Cada vez queda menos, los equipos aprietan, todos se juegan cosas, vamos en una buena dinámica y quería dedicarle esta victoria a nuestro compañero Alberto (Moreno) que sufrió una lesión muy grave y desearle toda la fuerza del mundo y que se recupere pronto", concluyó.