No es una final porque ni es decisivo ni conlleva ganar o no un título, pero el partido que afrontará esta tarde el Celta ante el Villarreal (18.30 horas) es de lo más importante. Con una situación tranquila en la clasificación, el equipo vigués busca dar un paso más en su crecimiento y acercarse a la zona noble de la tabla. Su rival de hoy marcha séptimo a siete puntos de distancia de los celestes, por lo que una victoria conllevaría tenerlos a tiro de piedra con 10 jornadas por delante. Una victoria no garantiza nada, pero una derrota reduciría mucho las opciones de disputar la próxima campaña competiciones europeas, uno de los objetivos de la plantilla.

Enfrente estará un equipo que puede tener la mente algo dispersa. Aunque su entrenador, Unai Emery, señaló en la previa del encuentro que están totalmente centrados en el partido de este sábado, nadie puede evitar pensar en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputarán el próximo miércoles en Turín ante la Juventus. De eso se quiere aprovechar el conjunto dirigido por Eduardo Coudet. Se juega, además, en un estadio que se le da especialmente bien a los vigueses, que han vencido en sus últimas tres visitas a La Cerámica. La última, en el tramo final de la temporada pasada, de manera contundente (2-4). Allí saben lo que es marcar los últimos años Iago Aspas. Brais Méndez, Santi Mina o Augusto Solari. Todos ellos están hoy a disposición del entrenador argentino, que tan solo cuenta con la baja del sancionado Hugo Mallo después de la roja vista frente al Mallorca. LIGA 1ª DIVISIÓN. 28 Jornada 18.30h. Movistar LaLiga Estadio:La Cerámica Árbitro:iSánchez Martínezi(comité murciano) VILLARREAL CELTA 42 puntos 35 Año de fundación Año de fundación 1923 1923 Presidente Presidente puntos CarlosMouriñoAtanes Fernando Roig 28 14 11 17 Temporadas en Primera Temporadas en Primera EN CASA FUERA FUERA EN CASA 56 23 8 3 5 4 Estadio Estadio 4 5 3 5 Ganados Balaídos La Cerámica 2 2 6 4 105 x 69 105 x68 Empatados Capacidad Capacidad Perdidos 29.300 23.500 7º 10º Aspas Mina Brais Denis Cervi Mallo Nolito Galhardo Gerard Moreno Danjuma Yeremi Pino Dia Trigueros Pau Torres Alberto Moreno Chukwueze Capoue Moi Gómez Coquelin Parejo Mandi 8 8 6 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1 13 7 4 3 3 1 1 1 Kevin Estupiñán Trigueros Brais Lo Celso Aidoo GOLEADORES Pau Torres Aspas Denis Danjuma Beltrán Capoue Rulli Dituro Galhardo Araújo Albiol Yeremi Cervi Galán Aurier Parejo Entrenador Entrenador Eduardo Coudet Unai Emery Banquillo Banquillo Rubén, César Fernández, Murillo, Carlos Domínguez, Fontán, Tapia, Solari, Nolito, Pineda y Santi Mina. Asenjo, Jorgensen, Coquelin, Mandi, Pedraza, Mario, Chukwueze, Foyth, Moi Gómez, Iborra, Día, Gerard Moreno El Chacho no quiso dar pistas sobre la alineación que sacará hoy en el campo castellonense, pero sí aclaró que el recambio del capitán será Kevin Vázquez, al que elogió públicamente por su entrega diaria. El resto del equipo volverá a ser el de los últimos domingos. Un partido más Dituro defenderá la portería. El argentino, uno de los metas más en forma del campeonato, recibió tres goles en su último encuentro, aunque apenas tuvo culpa alguna. En el recuerdo del portero puede estar el error de la primera vuelta, donde no pudo atrapar un balón sencillo y la jugada acabó en gol del Villarreal poco después. La única novedad en la línea defensiva será la del mencionado Kevin en el carril derecho. El de Camos acompañará a Aidoo, Araújo y Galán en la zaga. Por delante de ellos se volverán a situar Fran Beltrán y Denis Suárez, dos futbolistas indiscutibles para Coudet. Suya es la labor de crear el juego propio y destruir el del rival. Dotados de buen pie, los dos centrocampistas ocupan los primeros puestos en kilómetros recorridos en cada partido, faceta que tendrán que explotar ante un rival que maneja muy bien la posesión. Las bandas volverán a ser para Brais Méndez y Cervi. Los dos zurdos suman varios encuentros a buen nivel y el equipo está agradeciendo su mayor aportación ofensiva. Disparan más y generan más acciones cerca del área rival, algo que les pidió su entrenador recientemente. Arriba, el técnico dará continuidad a la dupla formada por Galhardo y Aspas. Ambos vieron portería en el último partido ante el Mallorca y el de Buenos Aires premiará su buen hacer. El sacrificado, como hace una semana, será Santi Mina, que seguirá en el banquillo. Enfrente estará un Villarreal que recupera a alguno de sus jugadores más importantes, aunque previsiblemente no los utilizará de inicio y sí como revulsivos en la segunda mitad. Rulli se antoja como el portero titular, con Aurier, Albiol, Pau Torres y Estupiñán en defensa, aunque tampoco es descartable la presencia de hombres como Mandi o Pedraza. En la sala de máquinas parecen fijos Capoue, Parejo y Trigueros, inamovibles para Emery. El gol será cosa de Danjuma, Yeremi y Lo Celso, tres jugadores muy habilidosos que pueden hacer mucho daño al contragolpe o en acciones de uno contra uno. No será fácil, pero el tren a Europa está vendiendo sus últimos billetes y el Celta está a la cola para poder coger uno.