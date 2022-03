Borja Oubiña fue presentado hoy en A Sede como nuevo embajador de LaLiga. El canterano es la primera persona del Celta que recibe este nombramiento.

El exjugador celeste no ocultó su alegría por el nombramiento. "Agradecimiento eterno hacia el Celta y su afición. Me empujaron a cumplir el sueño de poder vestir la camiseta en Balaídos. Ahora intentaré defender al club y a LaLiga donde se me reclame para transmitir los valores del deporte", señaló Oubiña.

El presidente del club, Carlos Mouriño, tuvo palabras de elogio hacia la figura de Oubiña. "Este hecho es la consolidación de lo que representa la cantera del Celta. Borja es un gran activo del club, al que llegó con 13 años", apuntó el máximo mandatario.

También Fernando Sanz en representación de LaLiga valoró el ingreso del ex capitán del Celta. "Borja engloba los valores que quiere transmitir la Liga. Valores de superación y compromiso", indicó.