El pasado 14 de diciembre, el Celta viajó hasta Andorra para disputar la segunda ronda de la Copa del Rey. En ese partido se dio a conocer la historia de Ramón Seijas. Un gallego de Compostela que había emigrado a Cataluña con 15 años, y que era fiel segidor del conjunto vigués. Este celtista de pro acudió al encuentro para ver por primera vez un partido del Celta en directo.

Fue su nieto Iván el artífice de que el sueño de su abuelo se hiciese realidad gracias a las redes sociales. Aquella memorable noche, el equipo de comunicación del Celta hizo un seguimiento audiovisual del momento histórico en la vida de este gallego para hacer un reportaje que posteriormente compartiría en su canal de Youtube.

Pero ahí no acababa el sueño de Ramón, que tenía el deseo de ver jugar al Celta en su casa, en Balaídos. Además, su ídolo, Iago Aspas, no había viajado con la expedición viguesa a la cita copera, y este compostelano se quedó con las ganas de conocerle en persona. Eso sí, el club le dio una sorpresa y Ramón recibió una inesperada llamada del diez céltico; se le caían las lágrimas de emoción.

Pero a Ramón todavía le quedaba mucho por llorar..., aunque de alegría. La pasada semana, el exjugador del Celta y ahora parte del 'staff' del club, Borja Oubiña, conectó por videoconferencia con el hombre para invitarle a Vigo y que pudiera disfrutar en directo del encuentro entre el Celta y el Mallorca, que se disputaría el domingo 6 de marzo en Balaídos.

En la víspera del partido, abuelo y nieto llegaron al aeropuerto de Peinador, y fueron trasladados en el autobús oficial del Celta a la ciudad deportiva Afouteza, donde conoció a Chacho Coudet, al que le avanzó que el equipo ganaría 3-1 al Mallorca. "Si aciertas te regalo una botella de vino", le aseguró el técnico argentino. También tuvo breves encuentros con varios jugadores de la primera plantilla como Brais, Fontán, Beltrán, Javi Galán, o Hugo Mallo.

Esa mañana, Ramón y su nieto no pararon de sorprenderse a cada paso, de abrazarse, de emocionarse... "Qué dignidad más grande la del Celta"; "Y mi padre, deportivista hasta la médula y nunca consiguió que yo fuese deportivista"; "Ahora solo me falta ir a la tumba con la camiseta de Iago Aspas, y la bandera del Celta en lo alto". Así se sentía este celtista que no dejaba de agradecer el gesto que había tenido el club.

"Qué dignidad más grande la del Celta. Y mi padre, deportivista hasta la médula y nunca consiguió que yo fuese deportivista. Ahora solo me falta ir a la tumba con la camiseta de Iago Aspas, y la bandera del Celta en lo alto"

Pero Aspas aún no había hecho acto de presencia. Fue en el hotel de concentración, ese sábado por la noche, donde se conocieron. Un abrazo, y Ramón rompió a llorar. "¡El príncipe de las bateas, se acabó, tú eres el rey de las bateas!, le dijo al moañés que sacó una de sus camisetas para dedicársela y regalársela: "Llévala mañana puesta, que nos traerá suerte", le dijo. "Ésta se quemará conmigo", le respondió Ramón al diez céltico.

Y llegó el día del partido. Abuelo y nieto en traje de chaqueta con corbata, mascarillas del Celta, e insignia del club en la solapa. Primero pisaron el césped de Balaídos. Ramón se acercó al centro del campo y se arrodilló: "Padrino, allá donde estés, ¡mira dónde estoy!", gritó al cielo, entre lágrimas. Fue ese minero que acogió al adolescente Ramón en tierras catalanas, el que le inculcó el amor y la pasión por estos colores, de ahí su alusión tan sentida.

Entrevistas con los medios de comunicación, encuentro en el palco con el presidente, Carlos Mouriño, y un partido redondo con goles a pares de Iago Aspas y emoción hasta el final, completaron un viaje de ensueño que este abuelo y su nieto nunca olvidarán.

"¡Es el día más feliz de mi vida. Misión cumplida: mi sueño y una victoria!", concluyó Ramón mientras entraba con Iván en un taxi, que les llevaría al aeropuerto para volver a casa.