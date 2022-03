Denis Suárez está de dulce. Tras un par de años por debajo de las expectativas pero en paulatina mejoría, el atacante salcedense se parece mucho ya al futbolista que el Celta quiso fichar cuando pagó al Barcelona 13 millones de euros por recuperarlo para la causa.

En una posición novedosa, la de medio centro, en la que el canterano se ha reinventado de la mano de Eduardo Coudet, Denis brilla esta temporada con luz propia en el Celta. A sus grandes cualidades en el pase, excelente visión de juego y dotes para la conducción del balón el de Salceda de Caselas, añade este curso goles, algo que Coudet le había venido reclamando con insistencia desde la pasada temporada, hasta el punto de que, medio en broma medio en serio, el técnico le pidió que en vacaciones ensayase en el espejo cómo celebrar sus goles. Dicho y hecho.

El exazulgrana contabiliza esta temporada ya tres tantos, el último en el partido del pasado domingo ante el Mallorca, en el que el salcedense forzó además en la última jugada del partido el penalti que acabó dando al Celta la victoria.

Con estos tres goles, Denis está a uno solo de igualar la plusmarca personal que estableció con el Villarreal en el curso 2015-16 en la que, según él mismo ha indicado, ha sido la mejor temporada de su carrera a las órdenes de Marcelino García Toral. Aquella temporada el salcendese firmó 4 goles y 6 asistencias; con el Celta contabiliza este curso 3 tantos y 2 pases de gol, pero con 11 partidos todavía por disputarse está más que a tiempo de mejorar su mejor registro personal en LaLiga.

Lo dramático del caso es que Denis ha alcanzado su mejor versión futbolística con el Celta precisamente cuando sus días en el club de sus amores parecen contados. Y no porque el jugador quiera dejar el Celta, sino porque el conflicto suscitado el pasado verano entre el presidente Carlos Mouriño y su agencia de representación, Intermedia Sport Player, parece abocarlo a un desenlace que ni él mismo, ni la afición, ni el técnico (ni probablemente el mandatario céltico) desean.

El presidente celeste ha trazado una línea roja que no parece que el futbolista, que es propietario de una parte de Intermedia, esté dispuesto a traspasar. “Si no cambia de idea, Denis tendrá un problema con el Celta, no el Celta con él”, advirtió recientemente el dirigente. Denis recogió el guante con diplomacia y, tras reiterar su deseo de seguir en el club, dijo que le gustaría reunirse con Mouriño para intentar limar asperezas. De momento nadie da su brazo a torcer.