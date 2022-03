Luto en el Celta por el fallecimiento a los 88 años de edad de Alfredo Alcántara, ex responsable del material del club en A Madroa y habitual durante años en el campo de Barreiro, donde realizaba diversas tareas en los días de partido del filial celeste. “Pesar no RCCelta polo pasamento de Alfredo Álcantara, ex empregado do club moi querido pola familia celeste e toda unha institución en Barreiro. A nosa forza e cariño para os seus familiares, amigos e achegados. DEP”, escribió el club en sus redes sociales.

Fueron numerosas las muestras de afecto que recibió Alcántara ayer en redes sociales por parte de trabajadores, jugadores y exjugadores del Celta. Uno de los primeros fue el actual director del área Fútbol Denominación de Orixe Celta. También Diego Santos, actual segundo entrenador del filial, Ernesto Vieito, fisioterapeuta del primer equipo o Pedro Docampo, readaptador del club, tuvieron palabras cariñosas hacia él.