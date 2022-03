Superticioso como pocos, Coudet cambió ayer su dinámica previa a los últimos partidos y sí ofreció la lista de convocados. “No tenemos ninguna baja. La convocatoria son los que estamos más Coke Carrillo y Carlos Domínguez. Te la doy porque me han pasado el dato de que no ganamos cuando no digo la convocatoria”, apuntó el técnico celeste, mucho más relajado de lo que se le ha podido ver recientemente. Quizás por la situación clasificatoria, aunque el argentino aseguró que una victoria hoy todavía no dejaría cerrada la permanencia. Si bien aún no vamos a alcanzar ese objetivo, sería muy importante que se quedaran en nuestra casa los tres puntos. Llegaríamos a un buen número de puntos para la parte de la temporada que estamos jugando, pero no es definitorio”.

El Chacho alabó el buen nivel defensivo de todo su equipo, tanto en acciones a balón parado, donde son el equipo más eficiente de la competición, como en juego corrido. Dituro suma diez porterías a cero y unos números que le colocan en la pelea por el Zamora. “Me pone contento que se destaque el trabajo defensivo, tengo un grupo serio y aplicado”, indicó el técnico, que sin embargo sabe que deben mejorar en ataque. “Seguimos llegando con mucha gente a zonas de definición, pero tenemos que finalizar mucho más. A veces pasa que cuando pones a mucha gente de buen pie… nos está sobrando un pase. Es lo que quiero cambiar. No puede ser que contra el Atlético hiciéramos casi 700 pases y no pateáramos en relación con la cantidad de tiempo que tuvimos el balón y dónde lo tuvimos”, remarcó, antes de desmentir uno de los grandes tópicos que persigue a los entrenadores. “A mí me gusta más atacar que defender y prefiero ganar 4-3 que 1-0”, comentó. Sobre el rival de hoy en Balaídos, el Mallorca, al que calificó como “peligroso”, Coudet elogió su juego aéreo, sobre todo tras la llegada del delantero Muriqui en el mercado de invierno. “No solo es él, tienen tres o cuatro jugadores que pasan de 1,90. Es un buen arma. Lo más importante es pensar en lo que podemos generar nosotros. Ellos vienen de una racha negativa y van a querer ganar”, apuntó en rueda de prensa. Por último, el míster de Buenos Aires abordó las necesidades del Celta para acercarse a los puestos europeos, situados ahora a diez puntos. “Es una cuestión de mercado, de presupuesto y de los movimientos en ese mercado. Para tener la posibilidad de un mayor presupuesto necesitas entrar en la rueda, vender. Es evidente que la diferencia de presupuestos es muy grande. De los que tenemos por delante algunos tienen el doble, como mínimo”, relató al tiempo que incidió en uno de los grandes males del equipo esta temporada. “Seguimos pagando las primeras fechas”, concluyó.