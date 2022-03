Luis García Plaza, entrenador del Real Mallorca, afirmó ayer en rueda de prensa que su equipo tiene que “ser capaz de hacer más daño arriba” para dar “un paso adelante” en el partido de hoy ante el Celta. El club balear visita el estadio Abanca Balaídos después de tres derrotas consecutivas (Betis, Valencia y Real Sociedad), que le han situado a 4 puntos del descenso que marca, por ahora, el Deportivo Alavés.

El técnico del conjunto insular elogió al equipo celeste y destacó el nivel de sus jugadores. “El Celta es un equipo con un estilo muy definido, con calidad arriba. Tiene a Iago Aspas, Santi Mina, mucha movilidad y caída a las bandas... Siempre intenta llevar el peso de los partidos y por eso debemos trabajar mucho y sobre todo, debemos mejorar en la faceta ofensiva”, remarcó el preparador madrileño.

García Plaza confirmó que el ghanés Idrissu Baba tiene muchas opciones de volver al once titular en el puesto del centro del campo que ocupaba el lesionado Íñigo Ruiz de Galarreta, y que el reciente fichaje, Clèment Grenier formará parte de la lista de convocados. “Baba puede salir de inicio, pero los médicos me ha dicho que no puede jugar todo el partido y Clèment no está todavía para debutar pero irá convocado para que se vaya adaptando al grupo”, señaló.

Opinó también sobre la posibilidad de que el japonés Take Kubo y el surcoreano Kang in Lee vuelvan a coincidir en Balaídos: “Todos no pueden jugar”, concluyó.