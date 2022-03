El Celta persigue una victoria estimulante

El Celta recibe a un necesitado Mallorca (Balaídos, 18.30 horas, Movistar LaLiga) en uno de esos partidos que marca tendencia y que el grupo de Eduardo, el Chacho, Coudet necesita ganar para no quedarse empantanado en tierra baldía en el último tercio del campeonato. Tras tres jornadas consecutivas sin relación con la victoria, los celestes son conscientes de que no pueden ceder más terreno si no quieren verse definitivamente descolgados y tratarán de aprovechar su fortaleza en Balaídos, donde no pierden desde mediados de diciembre, para sumar un triunfo que estimule al menos sus aspiraciones de mejorar la octava plaza lograda el pasado curso.

La victoria de Osasuna frente al Villarreal ha relegado provisionalmente al Celta al undécimo puesto y los de Coudet tienen ya al Espanyol pisándole los talones, con lo que nada que no sea ganar esta tarde a los de Luis García Plaza les saldría a cuenta. Por tercera vez en cuatro encuentros, el conjunto vigués recibe a un rival en problemas. No le fue bien frente al Cádiz y tampoco en la último compromiso en casa frente al colista, Levante, antes de rendir visita la pasada jornada al Wanda Metropolitano. Con independencia del rival, la tónica de estos últimos tres encuentros no ha variado gran cosa. Los tres estuvieron marcados por un improductivo gobierno de la pelota que rara vez se tradujo en peligro y ocasiones de gol frente al marco rival. Al Celta le ha faltado imaginación y contundencia para finalizar las jugadas y esto es precisamente lo que se propone hoy cambiar Coudet ante el Mallorca. “Nos está sobrando un pase, y eso es lo que quiero cambiar. Llegamos con mucha gente al área pero nos falta finalizar mucho más”, lamentó el preparador celeste en la previa del encuentro. Coudet afronta el choque con su arenal al completo, aunque podría introducir algún cambio en el once con respecto al que prácticamente ha venido recitándose de carretilla desde hace varios meses. La novedad podría ser el brasileño Thiago Galhardo (el único de los delanteros que no se ha estrenado como goleador), que podría relevar a Santi Mina como acompañante de Iago Aspas en punta. El Chacho ensayó hace unos días está opción que le permitiría no solo dar a Mina un descanso necesario, sino también disponer en el banquillo de un revulsivo de garantías para agitar al equipo si lo goles no llegan. El resto del equipo no sufrirá variaciones: Dituro estará bajo el travesaño; Mallo, Aidoo, Araújo y Galán formarán en defensa; Beltrán actuará como medio centro defensivo, Brais; Denis y Cervi integrarán la línea de volantes avanzados; y Aspas es seguro en punta. La convocatoria la completa el resto del plantel, además de los jugadores del filial Carlos Domínguez y Coke Carrillo. Los celestes afrontan el choque con cinco jugadores (Javi Galán, Franco Cervi, Denis Suárez y Augusto Solari, demás del propio Santi Mina) apercibidos de sanción. LIGA 1ª DIVISIÓN. 26ª Jornada 18.30h. Si para el Celta la victoria es importante esta tarde, para el Mallorca se antoja poco menos que imprescindible tras encadenar tres derrotas (la última el pasado miércoles contra la Real Sociedad) que lo mantienen a solo cuatro puntos de los puestos de descenso. El preparador bermellón manifestó tras perder este último encuentro en casa su disgusto con la actuación del equipo, lo hace pensar que hará algunos cambios esta tarde con respecto al once que cayó en Son Moix frente a los de Imanol Alguacil. En defensa la novedad podría ser el lateral zurdo Jaume Costa, que relevaría a Oliván, mientras que Idrissu Baba suplirá presumiblemente al veterano Salva Sevilla en el eje de la línea medular. En ataque, la novedad será probablemente el tinerfeño Ángel Rodríguez como compañero de ataque del kosovar Vedat Muriqi, el flamante fichaje invernal, con dos goles ya en su cuenta. Las opciones de que el Mallorca consiga una salvación más o menos tranquila dependen de que el conjunto balear mejore sus discretos números como visitante (dos victorias y dos empates) y ello pasa también por conseguir una victoria esta tarde en Balaídos. Tras el último empate cedido ante el Levante, el Celta está sobre aviso.