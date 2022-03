En un tramo final de temporada en el que el Celta aparentemente va a pelear por pocos objetivos clasificatorios, más allá de intentar superar sus números de la pasada campaña, son varios los jugadores que tratarán de demostrar que merecen continuar en el equipo más allá del 30 de junio. Muchos tienen el aliciente de querer vivir desde dentro el centenario del club en 2023, sobre todo aquellos formados en A Madroa y que llevan numerosos partidos con la camiseta celeste en su historial, principalmente en categorías inferiores y filial. Dos de ellos son Kevin Vázquez y Sergio Carreira, que mantienen una sana pelea en la distancia para hacerse un hueco en la plantilla del próximo curso. Saben que es casi imposible que ambos puedan coincidir y los dos están haciendo todos los méritos que están en sus manos para ganarse la confianza del club y del entrenador.

La batalla es desigual, ya que no pueden pugnar diariamente en la Ciudad Deportiva Afouteza. Sergio Carreira se marchó a préstamo al Mirandés el pasado verano, club que mostró un gran interés por hacerse con sus servicios tras varios años brillando con el filial en Segunda División B. El de Nigrán, por su parte, cumple su cuarta temporada en el primer equipo, la mayoría de ellas a la sombra de Hugo Mallo, titular para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo celeste. También para Coudet, que desde su llegada le ha dado todavía más galones al de Marín, que ha conseguido recuperar buena parte de su mejor versión futbolística.

En el casi año y medio que lleva el técnico argentino en el cargo Kevin ha estado entrenando a sus órdenes, algo que el Chacho considera de vital importancia. A su llegada, el lateral se encontraba lesionado. Cuando se recuperó, se pasó varios partidos en el banquillo hasta que hace casi un año tuvo su oportunidad ante el Athletic Club. Aquel día Kevin lloró de emoción por volver a un terreno de juego y su entrenador tuvo palabras de elogio hacia él. “Es un gran chico, un gran profesional. Terminó exhausto el pobre, pero hizo un muy buen partido y estoy contento de que pueda volver a participar”. El de Nigrán tuvo minutos en los últimos seis partidos de Liga.

Esta temporada ha disputado siete encuentros en la competición doméstica y dos en Copa del Rey, aunque lleva sin jugar desde el 14 de diciembre, cuando se lesionó frente al Andorra. Kevin tiene todavía un año de contrato en el Celta y su intención es cumplirlo. El club pudo cortarlo en 2020, pero decidió apostar por su continuidad.

La situación de Carreira es bastante diferente. Tras dos temporadas brillantes en el segundo equipo, el joven lateral vigués pasaba en verano a ser jugador del primer equipo a todos los efectos. Por delante, tres años de contrato y un futuro muy prometedor. Pero tenía un problema, no convencía a Coudet. El argentino tomó la decisión de que el defensor no acudiese a la concentración del equipo en Marbella, mostrándole la puerta de salida, opción que acabó cogiendo el canterano tras ampliar su contrato hasta 2026. Este curso ha sido titular indiscutible en el Mirandés, donde ya ha disputado 26 encuentros en Segunda División, adquiriendo parte de la experiencia que le requería el Chacho.

Carreira parte con desventaja en la batalla por un puesto que mantiene con Kevin. Coudet cuando llegó a Vigo y vio al lateral vigués durante varias semanas consideró que no estaba preparado para asumir el ritmo y la exigencia que iba a demandar a la plantilla y lo devolvió al filial. Con Óscar García en el banquillo había disputado tres encuentros en Primera División e incluso había conseguido anotar un gol ante el Villarreal. El paso del tiempo no hizo cambiar de idea al técnico, que en junio ya había tomado la decisión de no contar con él para el presente ejercicio.

En menos de cuatro meses, los tres se volverán a encontrar en Mos para el inicio de los entrenamientos de la campaña 22/23 y será ahí cuando Coudet decida con que jugador se queda para acompañar a Hugo Mallo en el lateral derecho. Por ahora, Kevin está por delante.