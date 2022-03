La Fundación Celta está de cumpleaños. Y no es uno cualquiera. La pata de su estructura que tiene el Celta para fines sociales cumple hoy 25 años de vida en el que es su mejor momento desde que en marzo de 1997 viese la luz. De hecho lo hizo casi un año antes, pero no comenzó a andar hasta esa fecha. Es, además, la tercera fundación de un equipo de fútbol en España más longeva tras las de FC Barcelona y Valencia. “Somos fútbol pero somos más que fútbol, porque representamos el corazón del club. En nuestras manos recae toda la responsabilidad solidaria, social y formativa. Somos afouteza pero sobre todo somos corazón”, apunta Germán Arteta, su director, que reconoce que para ello es necesario aprovecharse de las sinergias que genera el fútbol para llevar a cabo su labor. “Hay pocas cosas tan gratas como poder ayudar a los demás, hasta que no lo vives no te das cuenta”, señala el responsable.

A lo largo de este 2022, la Fundación Celta planea varios actos conmemorativos en los que poner en valor su actividad Entre ellos destacan una fiesta en A Madroa para las categorías inferiores y las escuelas del club, un evento en el Salón Regio para agradecer a todos los grupos de interés su participación en el día a día, un vídeo conmemorativo, un nuevo logotipo o la realización de un saque de honor en un partido del primer equipo en Balaídos. Las áreas en las que diariamente trabaja la Fundación Celta abarcan campos tan diversos como el deportivo, el cultural, el solidario o el de cooperación internacional. En el primero de ellos, están encargados, entre otras tareas, de gestionar, coordinar y dirigir a las CCII del Celta. También se hacen cargo de la residencia ubicada en A Sede, que en la actualidad acoge a 25 jóvenes futbolistas que, además, tienen un acuerdo para estudiar en el Colegio Los Sauces de Vigo. “La educación es fundamental”, apunta Arteta. Los campus deportivos son otro de los emblemas de la entidad, que sin embargo vio como el COVID les golpeaba de manera muy dura, perdiendo en un año dos tercios de sus participantes (de 1.576 en 2019 a 505 en 2020). “Por fortuna en este 2022 nos estamos recuperando y ya casi estamos a los mismo niveles que entonces”, comenta el máximo responsable. La Fundación también tiene numerosas escuelas repartidas por toda la geografía gallega en la que los niños y niñas participantes entrenan según la metodología que usan los equipos de cantera del Celta. A mayores, en los últimos años ha creado una serie de escuelas internacionales en los que expandir su filosofía. Estas son: Campeche, Brasov, Paita, Cali, Pensilvania, Kochi (pendiente de inauguración), Braga, Trípoli y Ciudad de México. Sin embargo, la joya de la corona de la Fundación es el Celta Integra, un equipo formado por personas con discapacidad intelectual que dibuja una sonrisa a todo el personal del club. “Es lo que más orgulloso me siento en toda mi etapa en la Fundación”, indica Arteta. Campeones de LaLiga Genuine en la campaña 18/19, la implicación del club con ellos le ha llevado a crear este año la primera escuela inclusiva Genuine para que cualquier persona pueda disfrutar del fútbol. Su ambición es poder anunciar en los próximos meses una segunda sede. Otro de los grandes aspectos de la Fundación Celta está en el ámbito solidario. Todos los años acuden al Hospital Álvaro Cunqueiro a visitar a los niños ingresados, para los que incluso ha diseñado batas con las camisetas oficiales del equipo. También cooperan con numerosas asociaciones internacionales, principalmente en África.