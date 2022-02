Un ejercicio de melancolía

Nada se le puede reprochar al Celta en cuanto a planteamiento. Pero el esfuerzo que carece de culminación condena al esforzado a la melancolía. El Celta controló el balón durante el 64% del tiempo; en algunas fases, porque el Atlético se lo cedió, pero también arrebatándoselo en otras y manejando el tiempo. Realizó 16 remates, por 13 de su rival; muchos de ellos, en las acometidas finales, de manera confusa, intentando resolver embrollos de área. Solo dos disparos se dirigieron entre los tres palos. Los célticos apenas calibraron esas vacilaciones del antaño invulnerable Oblak. El Celta se ha mantenido estable en sus constantes vitales desde noviembre. Pero le ha faltado chispa, cuando Aspas no ha frotado la lámpara, y abusa de la combinación en el último cuarto, cuando ya conviene engatillar.

Cambio en el discurso

La directiva, aunque haya fijado la permanencia como único objetivo, fiaba la candidatura europea a lo que se cosechase ante Cádiz y Levante. La producción deficiente en puntos, juego y casi intenciones en esos dos partidos ha reventado las esperanzas. La visita al Atlético se presentaba como una opción de enmienda que ha sido igualmente desaprovechada. El escenario no ha sido el más apropiado en esta Liga. No solo al Celta le ha faltado un escalón en su rendimiento. Ninguno de los adversarios poderosos ha flaqueado. Solo una esprint inesperado podría reactivar a los célticos en esa carrera.

No le gusta a Coudet la expresión “tierra de nadie”. Esa tierra es ahora mismo lo que esperan descubrir los vigías que otean el horizonte. La permanencia se encuentran bien encaminada. La escuadra no emite síntomas preocupantes de flaqueza. Pero nadie está libre de una racha depresiva como la que el Levante, un proyecto tan solvente durante tantos años, encadenó entre la conclusión de la anterior temporada y la mitad de esta. El discurso debe girar ahora mismo hacia ese arco de puntos, entre 38 y 40, que garantice la plaza en Primera.

Mejor antes de 1967

Se ha instalado en el entorno la idea de que Coudet no emplea a sus suplentes antes y con mayor frecuencia porque le faltan recursos en el banquillo. Y lo cierto es que el argentino no introduce más cambios, y no los introduce antes, única y exclusivamente porque no quiere. Da la sensación de que Coudet hubiera sido feliz en el fútbol anterior a 1967, cuando empezaron a permitirse los cambios tácticos, e incluso antes de 1958, que fue cuando se autorizó cambiar a los lesionados.

La directiva ha prometido un mayor esfuerzo en fichajes. Late la duda de que si eso modificará la actitud de Coudet. De momento no le valen fichajes escogidos por él, aunque fuese dentro de un catálogo reducido, como Solari y Galhardo, y tampoco un internacional mexicano, como Orbelín. Pese a que el ritmo de partido había languidecido, pese al gran número de apercibidos, Coudet no tiró de lo que tenía en cartuchera hasta el minuto 74. La fortuna y el buen trabajo físico han limitado hasta el instante las lesiones. Mejor que prosiga así porque bien poco se ha invertido en la confianza de aquellos futbolistas que deberían dar un paso al frente en tal caso.

Necesidad de desorden

Orbelín Pineda es un internacional consolidado. Procede de una liga tan competitiva como la mexicana. Ha tenido tiempo suficiente para aclimatarse al fútbol europeo; al menos, para traspasar ya la frontera entre el campo de entrenamiento y el de competición, donde solo se puede crecer mediante minutos. Coudet, que nunca realiza críticas individuales salvo cuando lo hace, como bien sabe Fontán, dejó entrever tras el partido contra el Levante su malestar con el desorden de Orbelín. Debe tener razón. Tal desorden obedecerá en parte a la naturaleza del jugador y en parte al trabajo que aún debe asimilar. Ayer el desorden se antojaba absolutamente necesario en la segunda mitad. El Celta había caído en la corrección que al Atlético tanto le agrada: un equipo que no se equivoca porque tampoco arriesga; que discurre por los caminos despejados, sin intentar desbrozar los ocultos. Si algo se puede entrever de Orbelín en su debut fue precisamente su capacidad para aparecer en el área y sus inmediaciones sin haber sido detectado, aunque sea a costa de desocupar los espacios obligados. Un precio que el Chacho no quiso pagar. Prefirió la muerte aseada.

Un equipo con alma

Los equipos suelen reflejar en gran medida la personalidad de sus entrenadores. El Chacho falla mucho en la lectura de los partidos en curso. Al menos rara vez toma decisiones que resulten efectivas y no maneja una gran variedad táctica. Pero sí es un entrenador carismático, que contagia a sus titulares, tenaz en su propuesta y que transmite energía. Ese arreón de los últimos cinco minutos, aunque el encuentro estuviese decidido, sí que importa. No quedan tan lejos aquellas campañas de un Celta sin alma, dejándose ir o asido exclusivamente al orgullo de Aspas. Este Celta del Chacho exhibe carácter. Profundidad y cantera son los elementos que el entrenador argentino debería incorporar a su política.