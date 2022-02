Eduardo Coudet, entrenador del Celta, lamentó ayer, tras la derrota contra el Atlético de Madrid, que a su equipo le faltó “golpear” en las ocasiones “más claras” que tuvo, valoró que su conjunto se va “con las manos vacías, pero la frente alta” y consideró que la entrada de José María Giménez a Iago Aspas debería haberla revisado el VAR para que el árbitro decretase una tarjeta roja en vez de amarilla.

“Me parece que la falta debía por lo menos haberla llamado y revisado, pero no lo entendieron así. Y también me preguntaba por la obligación de salir cuando el jugador del Atlético había sido amonestado”, comentó sobre la labor arbitral.

Coudet analiza el partido desde el reparto del control del juego y desde la generación de ocasiones, en dos aritméticas que se oponen. “Creo que hemos hecho un buen partido, el partido que teníamos en la cabeza, pero no pudimos golpear en las más claras que tuvimos, sobre todo al inicio. Después, ellos nos golpearon en el momento justo”, valoró en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

“Hemos generado situaciones de gol y no hemos podido golpear. Quizá con la primera de Cervi se nos hubiera puesto de cara el partido. Pero no pudimos golpear en las más claras que tuvimos. No pudimos hacer gol. Siempre intentamos ir a por el gol para meternos en el partido y no salió”, insistió Coudet, que indicó que, aunque sólo haya ganado uno de sus últimos cinco encuentros, también sólo son dos derrotas en las cinco jornadas más recientes.

“Depende de cómo quieras ver las estadísticas”, dijo Coudet, que consideró que el Atlético de Madrid “tiene una de las mejores plantillas de España”. “Jugara quien jugara, los nombres que se quedaran afuera iban a ser buenísimos. Creo que hicimos un partido a la altura de lo que era el rival y nos toca irnos con las manos vacías, pero con la frente alta”, señaló.