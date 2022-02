Iago Aspas se mostró muy crítico con Hernández Hernández por la falta que sufrió de Giménez, que solo fue castigada con tarjeta amarilla. “Creo que nuestro amigo de amarillo no ha tenido la noche hoy. Supongo que en la televisión se ha visto lo que he sentido yo, una entrada terrorífica encima del tobillo. Creo que merece la revisión por parte de todos, porque yo que me llevo el tobillo hinchado a casa, con una marca, llevo el mismo castigo que Josema, que no le culpo, va al balón”, dijo.

Consideró que a su equipo le faltó “la finalización” que sí tuvo el Atlético. “Han llegado tres veces, han metido dos goles, nos han hecho el mismo daño que la temporada pasada, los dos mismos goles, balón de Lodi a la espalda de nuestro lateral, el año pasado con dos centros a suárez, esta vez las ha finalizado él. Parece que no hemos aprendido la lección”, opinó. El segundo gol llegó “cuando mejor” estaba el Celta. “Hemos tenido bastante balón, hemos llegado, pero necesitamos más mordiente en los tres palos. Oblak no ha hecho ninguna parada, tenemos que hacer algo de autocrítica porque tenemos para más”, concluyó.